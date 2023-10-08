Нужно убрать РФ как первоисточник терроризма: Подоляк об атаке на Израиль

РФ является спонсором глобального террористического альянса, она заинтересована в разрушении системы безопасности мира. А то, что происходит в Израиле, очень напоминает поведение российской армии в Украине.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона Єдині новини.

— Модель поведения во время вторжения, то есть обращение с гражданским населением… то, что мы видим у границ сектора Газа, абсолютно идентична тому, как вели себя в Украине российские войска. Речь идет об изнасиловании, попытках забрать в плен именно гражданское население. Кроме того, это абсолютно сознательная провокация террористического типа, — подчеркнул он.

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По его мнению, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, в том числе и на Ближнем Востоке, необходимо убрать первоисточник терактов в различных регионах.

— Нужно ключевое — убрать РФ как доминирующую в террористическом альянсе, как главного спонсора в террористическом альянсе. Только после этого мы можем вернуться к определенным переговорам на уровне стран, которые будут устанавливать те или иные правила и искать инструментальную возможность предотвращать подобные конфликты на будущее, — подытожил Подоляк.

7 октября террористическая группировка ХАМАС объявила о масштабной операции против Израиля. Со стороны сектора Газа по стране был нанесен массированный ракетный удар. Боевики выпустили более 2,2 тыс. ракет.

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