Треба прибрати РФ як першоджерело тероризму: Подоляк про атаку на Ізраїль

РФ є спонсором глобального терористичного альянсу, вона зацікавлена в руйнуванні безпекової системи світу. А те, що відбувається в Ізраїлі, дуже нагадує поведінку російської армії в Україні.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Модель поведінки під час вторгнення, тобто поводження з цивільним населенням… те, що ми бачимо біля кордонів сектору Гази, абсолютно ідентична тому, як поводилися в Україні російські війська. Йдеться про ґвалтування, спроби забрати в полон саме цивільне населення. Крім того, це абсолютно свідома провокація терористичного типу, – наголосив він.

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На його думку, щоб запобігти подальшій ескалації, зокрема і на Близькому Сході, необхідно прибрати першоджерело терактів в різних регіонах.

– Треба ключове – прибрати РФ як домінуючу в терористичному альянсі, як головного спонсора в терористичному альянсі. Тільки після цього ми можемо повернутися до певних переговорів на рівні країн, які встановлюватимуть ті чи інші правила і шукатимуть інструментальну можливість запобігати подібним конфліктам на майбутнє, – підсумував Подоляк.

7 жовтня терористичне угрупування ХАМАС оголосило про масштабну операцію проти Ізраїлю. З боку сектору Гази по країні було завдано масованого ракетного удару. Бойовики випустили понад 2,2 тис. ракет.

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