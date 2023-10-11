Головний наголос – це посилення ППО, артилерії, далекобійних систем: Зеленський про підсумки Рамштайн

У Брюсселі відбулася зустріч у форматі Рамштайн. Головний наголос України – це посилення нашої ППО, найбільш важливих інструментів на фронті, артилерії, далекобійних систем.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками засідання Рамштайн-16, яке відбулося 11 жовтня.

Глава держави подякував усім партнерам за незмінну готовність допомагати українській обороні.

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Президент України зустрівся з міністром оборони США Остіном і новим головою Обʼєднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном. Він відзначив, що це була тривала та конкретна зустріч.

За словами президента, була також хороша зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої обговорили українські оборонні пріоритети та взаємодію з Організацією Північноатлантичного договору.

– Сьогодні відбулося засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони, завтра відбудеться засідання міністрів оборони блоку. Звичайно, працюємо над подальшою підтримкою наших воїнів, конкретними речами, зокрема, тим постачанням, про яке хлопці говорили мені, коли я був на фронті, відвідував бригади на передовій, – стверджує Зеленський.

Водночас президент зазначив, що відбулася результативна зустріч з прем’єр-міністром Бельгії. Так, країна долучилася до авіаційної коаліції й надасть Україні винищувачі F-16. Також є новий оборонний пакет від Бельгії, в якому – кілька важливих компонентів, наприклад, ракети для ППО.

Бельгія перша у світі почала конкретне використання заморожених активів РФ для компенсації шкоди від російської агресії, а вже наступного року €1 млрд 700 млн Україні отримає на підтримку оборони та проєкти відбудови.

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