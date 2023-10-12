Буданов об угрозе массированных ударов осенью: РФ восстановила определенный запас ракет

Россия вряд ли откажется от ударов по энергетической инфраструктуре Украины осенью и зимой. Для этого враг восстановил определенный запас ракет, заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью Украинской правде.

— Сил и средств у них достаточно, потому что в последнее время они ограниченно наносили ракетные удары. Определенный запас враг восстановил. Он не очень значительный, но достаточен для того, чтобы создать вполне реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам, — отметил разведчик.

Поэтому он считает, что Украину снова ждет “битва за электроэнергию”, в которой нам нужно гораздо больше систам ПВО, чем есть сейчас.

В то же время Буданов не исключает временных блэкаутов в самой Москве:

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— Это вполне логичное явление, когда делаешь какие-то нехорошие шаги, рано или поздно оно вернется к тебе.

Именно об усилении ПВО Украины речь шла накануне во время встречи в формате Рамштайн.

По его итогам президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что среди прочего есть новый оборонный пакет от Бельгии, в котором — несколько важных компонентов, например, ракеты для противовоздушной обороны.

Источник : Украинская правда

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