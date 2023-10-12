Буданов про загрозу масованих ударів восени: РФ відновила певний запас ракет

Росія навряд чи відмовиться від ударів по енергетичній інфраструктурі України восени та взимку. Для цього ворог відновив певний запас ракет, заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Українській правді.

– Сил і засобів у них достатньо, тому що останнім часом вони обмежено завдавали ракетних ударів. Певний запас ворог відновив. Він не дуже значний, але достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми не тільки нашій енергетиці, а й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об’єктам, – зауважив розвідник.

Тому він вважає, що Україну знову чекає “битва за електроенергію”, у якій нам потрібно набагато більше систем ППО, ніж є зараз.

Водночас Буданов не виключає тимчасових блекаутів у самій Москві:

Зараз дивляться

– Це цілком логічне явище, коли робиш якісь негарні кроки, рано чи пізно воно повернеться до тебе.

Саме про посилення ППО України йшлося напередодні під час зустрічі у форматі Рамштайн.

За його підсумками президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що серед іншого є новий оборонний пакет від Бельгії, в якому – кілька важливих компонентів, наприклад, ракети для протиповітряної оборони.

Джерело : Українська правда

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