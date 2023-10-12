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Могут вручать повестки онлайн и что делать: ответ адвоката

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Фото: Unsplash

Ходят слухи, что украинцам из-за введения е-реестра военнообязанных могут начать вручать повестки онлайн. Считаются ли сейчас такие действия законными и что делать человеку, получившему повестку онлайн — Фактам ICTV рассказал председатель Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец.

Могут ли вручать повестки онлайн

На сегодняшний день законодательством не предусмотрено вручение повесток онлайн, уверяет юрист.

— Поэтому слухи относительно вручения повесток онлайн являются исключительно манипуляцией и попыткой повысить градус напряжения в обществе. Никакого нормативного акта, предусматривающего вручение повестки онлайн, не существует на сегодня в Украине, — добавляет он.

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Кроме того, введение такой системы в будущем потребует большого вливания средств, что, по мнению юриста, нерентабельно.

Пришла повестка онлайн: что делать

Хотя сейчас еще не ввели возможность вручать повестки онлайн, есть случаи, когда ТЦК пишет смс или приглашает в военкомат по телефону. Однако это не обязывает человека являться в соответствующее учреждение.

— Вручение повесток онлайн не то, что незаконно, они (ТЦК — Ред.) могут это делать, но это не несет за собой никаких последствий для человека, то есть это не является подтверждением получения повестки. Как действовать человеку в случае, если он получил повестку онлайн, зависит только от него. Он может пойти выполнять свой долг, а может просто не заметить повестку и все, – объясняет Кравец.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что такое е-реестр военнообязанных и когда его запустят.

Война в Украине, мобілізація, Мужчины
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