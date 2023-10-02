Единая база данных для ТЦК: что такое е-реестр военнообязанных и когда его запустят

Е-реестр военнообязанных: что нужно знать, какие данные там будут и когда заработает

В Украине запускают е-реестр военнообязанных: что это и какие данные будут в базе

Недавно назначенный министр обороны Украины Рустем Умеров во время первого выступления в Верховной Раде анонсировал полноценный запуск единого реестра призывников. Идея не нова, и работа в этом направлении ведется уже не первый год.

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Подробнее об электронном реестре военнообязанных и как его планируют усовершенствовать – далее в материале.

Что известно об электронном реестре военнообязанных

Закон О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов был принят еще в марте 2017 года.

Документ предусматривает создание единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы, которая будет содержать сведения о военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет.

Реестр называется Оберег.

Его владельцем в законе определили Министерство обороны Украины, а распорядителями – Генеральный штаб ВСУ, Службу безопасности и Службу внешней разведки.

К администрированию реестра привлечены: оперативные командования войск; территориальные центры комплектования и соцподдержки (военнослужащие); Центральное управление СБУ; соответствующее подразделение Службы внешней разведки; уполномоченный орган Минобороны.

Наполняют реестр и актуализируют базу данных районные, городские ТЦК, Центральное управление и региональные органы СБУ, соответствующие подразделения Службы внешней разведки.

В статье 12 закона прописано, что “реестр ведется в электронной форме с единой централизованной базой данных, содержащей персональные и служебные данные всех призывников, военнообязанных и резервистов”.

Граждане обязаны представлять в орган ведения реестра только достоверную информацию о своих персональных данных.

Для формирования реестра используются:

Данные реестра избирателей Украины. Центральная избирательная комиссия должна была предоставить Минобороны данные обо всех гражданах в возрасте от 18 до 60 лет. Из этой массы информации должны были отсеять данные о не военнообязанных лицах.

Сведения из баз данных/реестров других госорганов: Национальной полиции, Государственной судебной администрации, Офиса генпрокурора, Пенсионного фонда, Министерства здравоохранения, Минобразования, Госпогранслужбы, Государственной налоговой службы, Государственной миграционной службы.

Зачем нужен е-реестр военнообязанных

Основными задачами реестра являются:

ведение военного учета граждан Украины;

обеспечение комплектования Вооруженных сил Украины, других военных формирований в мирное время и во время войны;

предоставление информации уволенным с военной службы гражданам, имеющим право на пенсию, и членам семей погибших военных об исполнении ими воинского долга.

Отказ от бумажных учетных карточек должен стимулировать более эффективную работу ТЦК и предотвращать коррупционные риски.

– Что такое центр комплектования для обычного человека? Это адские круги, очереди, издевательства и коррупционная от этого сразу составляющая… Чтобы минимизировать все эти истории, встала задача уменьшить эту бумажную армию, файлы с личными делами убрать, перевести их в цифру, чтобы все было комфортно, — объяснял уже бывший министр обороны Алексей Резников.

Внедрение реестра упростит процедуру мобилизации военнообязанных граждан, поможет ТЦК получать актуальные данные о них. Можно будет проверять основания для пересечения границы и тому подобное.

Военкоматы получат доступ к персональным данным украинцев, которые содержатся в реестрах различных госорганов.

Замысел состоит в том, чтобы данные о военнообязанных в реестре обновлялись автоматически. К примеру, если у кого-то родится третий ребенок, ему не нужно будет нести справку в ТЦК. Эта информация будет поступать в центр комплектования автоматически из баз Минюста.

Какие данные вносят в реестр военнообязанных

На данный момент в реестр вносятся персональные и служебные данные о призывниках, военнообязанных и резервистах.

При этом указано, что согласие граждан на обработку их персональных данных для целей реестра не требуется (ст.6 закона).

К персональным данным относятся:

Фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

пол;

места жительства и пребывания;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах;

сведения о семейном положении и членах семьи;

реквизиты паспорта гражданина и загранпаспорта;

сведения о гражданстве;

сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание его пропавшим без вести;

данные о признании лица недееспособным;

данные о занятости (код предприятия, место работы, должность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

отцифрованный образ лица человека;

данные о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения;

сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья (т.е. пригоден ли человек для военной службы);

информация о привлечении к уголовной ответственности;

данные о рассмотрении судом уголовного дела, приговоре;

данные о наличии или отсутствии судимости;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

К служебным данным относятся:

сведения о выполнении воинского долга (прохождение воинской службы; участие в боевых действиях; участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности; выполнение воинского долга в запасе);

военно-учетные признаки

На каждого призывника, военнообязанного и резервиста формируется отдельный номер записи в реестре.

Законопроект №10062: что предлагают нардепы

В сентябре группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10062, предусматривающий ряд изменений по реестру военнообязанных.

В пресс-службе ВР отмечали, что документ предусматривает “создание электронного реестра военнообязанных” (хотя он и раньше формировался в электронном виде).

Законопроект вносит изменения в Закон О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Нардепы предлагают зафиксировать в определении, что такое реестр военнообязанных, что это именно электронная, а не автоматизированная система.

Предлагается включать в реестр данные обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет (а не с 18 лет).

Помимо персональных и служебных данных, в базу хотят вносить сведения о необходимости комплектования ВСУ и других военных формирований (кроме информации, составляющей государственную тайну).

Нардепы предлагают расширить перечень персональных данных военнообязанных в реестре, включив в него:

номера телефонов и адреса электронной почты ;

; сведения о целях выезда за пределы Украины (а не только о дате);

данные о статусе ветерана войны;

данные о владении иностранными языками;

сведения о разрешительных документах на владение и использование оружия;

данные о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

сведения о документах, дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину;

информацию о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание;

данные об удостоверении водителя;

данные об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами;

сведения о документе, дающем право управлять прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом;

данные о свидетельствах пилотов для некоммерческой и коммерческой деятельности;

сведения об исполнительных документах;

сведения о пропавших без вести лицах;

дату и номер, краткое содержание протокола/постановления по делу о нарушении правил военного учета или законодательства о мобилизации.

В перечень служебных данных военнообязанных предлагают добавить сведения о:

прохождении военной службы;

прохождении альтернативной (невоенной) службы;

об участии в боевых действиях;

заключение о прохождении медосмотра (военно-врачебной экспертизы).

В список администраторов реестра хотят включить Главное управление разведки Минобороны Украины.

Законопроект совершенствует обмен данными между государственными реестрами для наполнения и актуализации реестра военнообязанных. В случае принятия документа данные для него также будут предоставлять: МВД, Министерство юстиции, Минветеранов, Госслужба морского и внутреннего водного транспорта, Государственная авиационная служба.

Предусмотрено создание электронного кабинета для каждого призывника, военнообязанного или резервиста.

Законопроект также упрощает процедуру оформления статуса участника боевых действий во время военного положения. Заявление на статус УБД можно будет подавать в бумажной или электронной форме (через Дію или Единый государственный реестр ветеранов войны). Основанием для предоставления статуса УБД станет справка о непосредственном участии человека в обороне Украины во время развязанной РФ войны.

Также упрощается процедура получения статуса лица с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибших (умерших) защитников.

Законопроект №10062 еще находится на рассмотрении в комитете и не прошел даже первое чтение.

Смогут ли украинцы проверить себя в е-реестре

Призывники, военнообязанные и резервисты имеют право получить информацию о своем включении в реестр и внесенных в него персональных данных.

Согласно приказу Минобороны №94, для этого нужно подать письменный запрос в орган ведения реестра. Такими органами являются ТЦК (военкоматы), Центральное управление СБУ и региональные органы СБУ, соответствующие подразделения Службы внешней разведки.

В запросе нужно указать: фамилию, имя и отчество; место жительства/пребывания; реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Письменный запрос удовлетворяется в течение 10 календарных дней со дня поступления.

В случае принятия законопроекта №10062, информацию о включении или невключении в реестр можно будет получать через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Когда полноценно заработает е-реестр военнообязанных

Над его внедрением уже давно работают Минобороны, Министерство цифровой трансформации и другие госорганы.

Перед началом полномасштабной войны подготовку для ведения реестра прошли первые связисты-операторы автоматизированных систем ТЦК. Их функции – формирование учетных записей военнообязанных, внесение в них изменений, верификация данных.

В Минобороны тогда отмечали, что в ТЦК (бывших военкоматах) есть автоматизированные рабочие места специалистов системы Оберег – для цифровизации военного учета в Украине.

В марте 2022 года Министерство обороны приказом №94 утвердило порядок ведения реестра.

В декабре 2022 года Кабинет министров принял постановление №1487, которое определяло детали запуска реестра. В частности, предполагалось, что подавать сведения о себе в ТЦК для включения в реестр можно будет через Дію.

В начале сентября 2023 года, еще до увольнения с должности министра, Алексей Резников рассказывал о планах цифровизировать работу ТЦК, чтобы устранить бумажную бюрократию и коррупцию.

– Мы ввели систему, она называется Оберег, программа разработана, софт передан в ТЦК, и он внедряется уже полтора года, — подчеркивал Резников.

Он прогнозировал, что к середине осени удастся выйти “на более серьезную цифровизацию” ТЦК. Одним из ключевых компонентов этого плана является наполнение реестра призывников.

6 сентября новый министр обороны Рустем Умеров объявил о планах ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников и цифровизировать ВЛК.

– Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит любые коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, нужно оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВЛК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных, – отметил Умеров.

По состоянию на середину сентября 2023 года Минобороны находилось на стадии подписания приказов с другими ведомствами о взаимном автоматическом обмене информацией для наполнения реестра Оберег.

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая в комментарии ВВС Украина заверила, что электронный реестр военнообязанных готов на 90%.

– С наполнением реестра Оберег большой прогресс, там уже есть данные относительно почти всех военнообязанных – 90%. Дальше работаем с Минцифрой, чтобы связали другие реестры с этой базой данных, – рассказала депутат.

По ее словам, полноценно реестр должен заработать уже этой осенью.

Безуглая также отметила, что пока не существует механизма, как с помощью этого реестра рассылать повестки в электронном виде. Она назвала это “чувствительным вопросом”, по которому нет решения.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров неоднократно уверял, что повестки не планируют отправлять и через приложение Дія.

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