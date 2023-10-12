Чи можуть вручати повістки онлайн та що робити: відповідь адвоката

Ходять чутки, що українцям через запровадження е-реєстру військовозобов’язаних можуть почати вручати повістки онлайн. Чи вважаються наразі такі дії законними та що робити людині, яка отримала повістку онлайн – Фактам ICTV розповів голова Адвокатського об’єднання Кравець і партнери адвокат Ростислав Кравець.

Чи можуть вручати повістки онлайн

На сьогоднішній день законодавством не передбачено вручення повісток онлайн, запевняє юрист.

– Тому чутки щодо вручення повісток онлайн є виключно маніпуляцією та намаганням підвищити градус напруги у суспільстві. Жодного нормативного акту, який би передбачав вручення повістки онлайн не існує на сьогодні в Україні, – додає він.

Зараз дивляться

Крім того, запровадження такої системи у майбутньому вимагатиме великого вливання коштів, що, на думку юриста, є нерентабельним.

Прийшла повістка онлайн: що робити

Хоч зараз ще не ввели можливість вручати повістки онлайн, є випадки, коли ТЦК пише смс чи запрошує до військкомату телефоном. Проте це не зобов’язує людину з’являтися до відповіної установи.

– Вручення повісток онлайн не те, що незаконно, вони (ТЦК, – Ред.) можуть це робити, але це не несе за собою жодних наслідків для людини, тобто це не є підтвердженням отримання особою повістки. Як діяти людині у випадку, якщо вона отримала повістку онлайн, залежить лише від неї. Вона може піти виконувати свій обовязок, а може просто не помітити повістку і все, – пояснює Кравець.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що таке е-реєстр військовозобов’язаних та коли його запустять.

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