Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
Хиталися люстри в Ужгороді, відчули у Львові: в Україні стався землетрус
Терміново
Шахеди поцілили в логістичну інфраструктуру Одещини – ОВА
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Авдіївка, Південь і Харківщина: Зеленський озвучив, де найзапекліші бої на фронті

Авдіївка, Південь і Харківщина: Зеленський озвучив, де найзапекліші бої на фронті
Фото: Офіс президента

Особлива увага приділяється ситуації на ділянках фронту одночасно і в Харківській області, і на Півдні України, і на Донеччині, зокрема через запеклі бої у районі Авдіївки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 12 жовтня. Глава держави стверджує, що вдячний кожному воїну та підрозділу за стійкість у захисті країни.

Зараз дивляться

Президент зазначив, що на Ставці говорили, зокрема, про те, як забезпечити для українських воїнів більше власних збройних можливостей.

Він подякував кожному лідеру та державі, які допомагають Україні зброєю, технікою, снарядами. Зеленський стверджує, що вчорашнє засідання Рамштайн цьому дуже допомогло. Але базовий курс держави – це власне виробництво, це своя зброя, техніка, снаряди за всіма позиціями, які потрібні для Сил оборони.

За його словами, необхідно все – від ракет і дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів.

Мінстратегпром уже представив президенту доповіді за кількома напрямами: броня, ракети, ПТРК. На Ставці була доповідь віцепрем’єра з інновацій щодо РЕБів – радіоелектронної боротьби.

Зеленський зазначив, що влада розробляє комплексну програму з усіх таких напрямів з чіткими термінами та обсягами.

Ще одне нагальне завдання – перевести у цифровий формат увесь облік постачання Силам оборони. Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни, де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються.

– Зокрема, для того щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно. І щоб звіти у Києві не відрізнялися від реальних фактів на передовій, – звернув увагу президент.

Була на Ставці й доповідь Служби зовнішньої розвідки щодо ситуації навколо Ізраїлю та загалом на Близькому Сході.

– Відстежуємо всю інформацію та підтримуємо контакти з партнерами, щоб не допустити поширення дестабілізації. Ми чітко розуміємо, що єдиний, хто зацікавлений у найгіршому сценарії – це наш ворог. Я вдячний усім, хто докладає зусиль, щоб регіон Близького Сходу не вибухнув, але й щоб терористи відповіли за скоєне проти Ізраїлю – проти дітей, жінок, звичайних людей.

На думку президента, це надзвичайно важливо для усіх у світі, навіть для тих, хто зараз цього поки що не розуміє, щоб терористи завжди відповідали за принесене ними зло.

Читайте також
Заштовхали в авто, відвезли у військкомат і катували: у Тернополі підозрюють двох службовців ТЦК
Авдіївка, Південь і Харківщина: Зеленський озвучив, де найзапекліші бої на фронті

Авдіївка, Бої в Авдіївці, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Запорізька область, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Брат Єрмака працював зі снайперською гвинтівкою під час оборони Києва – Буданов
Кирило Буданов
Планування максимум на рік і дефіцит кадрів: які виклики переживає бізнес під час війни
Бізнес, ноутбук, робота
Бої за Авдіївку, підрив корабля РФ Павел Державин та партія Switchblade 600 від США: головні новини 12 жовтня
Авдіївка, Південь і Харківщина: Зеленський озвучив, де найзапекліші бої на фронті
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Авдіївка, Південь і Харківщина: Зеленський озвучив, де найзапекліші бої на фронті
70% українців, які виїхали через війну, мають роботу: ким вони працюють
Документи, робота, договір, контракт, ФОП, податки
Ігри
Відео
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна

Напередодні у Бельгії відбувся перший особистий виступ Володимира Зеленського на контактній зустрічі у форматі Рамштайн.

Наталя Луценко
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу
Авдіївка, Південь і Харківщина: Зеленський озвучив, де найзапекліші бої на фронті
Нескінченні похорони у селі Гроза: загиблих ховають цілими родинами
Авдіївка, Південь і Харківщина: Зеленський озвучив, де найзапекліші бої на фронті
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Авдіївка, Південь і Харківщина: Зеленський озвучив, де найзапекліші бої на фронті
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Авдіївка, Південь і Харківщина: Зеленський озвучив, де найзапекліші бої на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь