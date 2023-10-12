Авдіївка, Південь і Харківщина: Зеленський озвучив, де найзапекліші бої на фронті

Особлива увага приділяється ситуації на ділянках фронту одночасно і в Харківській області, і на Півдні України, і на Донеччині, зокрема через запеклі бої у районі Авдіївки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 12 жовтня. Глава держави стверджує, що вдячний кожному воїну та підрозділу за стійкість у захисті країни.

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Президент зазначив, що на Ставці говорили, зокрема, про те, як забезпечити для українських воїнів більше власних збройних можливостей.

Він подякував кожному лідеру та державі, які допомагають Україні зброєю, технікою, снарядами. Зеленський стверджує, що вчорашнє засідання Рамштайн цьому дуже допомогло. Але базовий курс держави – це власне виробництво, це своя зброя, техніка, снаряди за всіма позиціями, які потрібні для Сил оборони.

За його словами, необхідно все – від ракет і дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів.

Мінстратегпром уже представив президенту доповіді за кількома напрямами: броня, ракети, ПТРК. На Ставці була доповідь віцепрем’єра з інновацій щодо РЕБів – радіоелектронної боротьби.

Зеленський зазначив, що влада розробляє комплексну програму з усіх таких напрямів з чіткими термінами та обсягами.

Ще одне нагальне завдання – перевести у цифровий формат увесь облік постачання Силам оборони. Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни, де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються.

– Зокрема, для того щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно. І щоб звіти у Києві не відрізнялися від реальних фактів на передовій, – звернув увагу президент.

Була на Ставці й доповідь Служби зовнішньої розвідки щодо ситуації навколо Ізраїлю та загалом на Близькому Сході.

– Відстежуємо всю інформацію та підтримуємо контакти з партнерами, щоб не допустити поширення дестабілізації. Ми чітко розуміємо, що єдиний, хто зацікавлений у найгіршому сценарії – це наш ворог. Я вдячний усім, хто докладає зусиль, щоб регіон Близького Сходу не вибухнув, але й щоб терористи відповіли за скоєне проти Ізраїлю – проти дітей, жінок, звичайних людей.

На думку президента, це надзвичайно важливо для усіх у світі, навіть для тих, хто зараз цього поки що не розуміє, щоб терористи завжди відповідали за принесене ними зло.

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