Затолкали в авто, отвезли в военкомат и пытали: в Тернополе подозревают двух служащих ТЦК

В Тернополе двум служащим местного военкомата сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы мужчины, которого остановили для проверки документов. Они ударили гражданина, насильно затолкали в авто и отвезли в военкомат.

По данным Офиса генерального прокурора, подозревают командира и солдата-гранатометчика отдела охраны роты охраны объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По информации следствия, 6 октября солдат-гранатометчик вместе с двумя лицами в военной форме остановили местного жителя для проверки документов. Когда они выяснили, что он является уроженцем России, то предложили проехать в ТЦК.

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Получив отказ, нападавшие несколько раз ударили его, насильно затолкали в автомобиль и отвезли в центр комплектования.

Позже в социальных сетях появилось видео, на котором двух лежачих мобилизованных мужчин бьют военные. Среди них и был тот мужчина.

В Офисе генпрокурора утверждают, что причиной конфликта стало недоразумение этих двух мобилизованных с дежурным военкомата накануне.

Будучи пьяными, они пытались забрать у дежурного оружие и били в присутствии свидетелей. Именно это и вызвало агрессию у работников ТЦК. По данному факту тоже зарегистрировано дело.

Им инкриминируют пытки, а солдату — еще и незаконное лишение свободы человека (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Сейчас им планируют избрать меры пресечения и отстранить от должностей. Продолжается досудебное расследование.

Источник : Офис генпрокурора

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