Имел помощницу в Киеве: СБУ сообщила о новом подозрении Азарову

Служба безопасности Украины объявила о новом подозрении для экс-премьера Украины Николая Азарова.

На этот раз, сообщили в СБУ, бывшего главу правительства времен беглого президента Виктора Януковича разоблачили из-за чиновницы одной из районных администраций Киева, которая писала ему тексты для выступлений на телевидении в России.

— Скрываясь от правосудия за пределами Украины, он (Азаров, — Ред.) активно сотрудничает с российскими спецслужбами и выполняет их указания по проведению подрывной деятельности против нашего государства. Для этого распространяет нарративы Кремля в своих комментариях вражеским пропагандистам, в том числе в эфирах ток-шоу Соловьева и Скабеевой. Там он регулярно оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки о военно-политическом руководстве нашего государства, — сообщили в пресс-релизе за 12 октября.

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Вместе с тем тексты публичных выступлений для бывшего главы правительства Украины готовила его помощница, которая занимала государственную должность в одной из районных администраций Киева.

— Фигурантка делала это даже после полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Также она дистанционно договаривалась с представителями российских и белорусских информресурсов о времени и тематике его участия в прямых эфирах или записях комментариев. Чиновница осуществляла коммуникацию с Азаровым и враждебными пропагандистами не только из собственного дома, но и из рабочего кабинета в здании госучреждения. Кроме того, чиновница администрировала Telegram- и Youtube-каналы бывшего премьера, а также его личные страницы в соцсетях, — сообщили в СБУ.

Указанная чиновница перед отправкой Николаю Азарову “тезисов” для публичных выступлений и публикацией сообщений в его интернет-ресурсах дистанционно согласовывала все материалы с еще одной помощницей экс-премьера в Москве. Как указывают в СБУ, этой женщиной была бывшая коллега фигурантки, которая после полномасштабного вторжения РФ выехала в страну-агрессор.

Таким образом, следователями были объявлены новые подозрения Азарову:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Отметим, что это не первое подозрение в государственной измене для экс-премьера Украины.

В СБУ также сообщили, что двум помощницам Азарова объявили о подозрениям по статьям:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Служба безопасности добавила в сообщении, что в отношении помощницы Азарова, которая была госслужащей в Киеве, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в 2022 году Госбюро расследований (ГБР) сообщило о завершении досудебного расследования в отношении беглого президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова по подозрению в государственной измене. Речь идет о расследовании того, как подписывались Харьковские соглашения, которые позволяли России увеличить военное присутствие в Крыму.

Фото: Николай Азаров / Facebook

Источник : СБУ

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