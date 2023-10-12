Мав помічницю у Києві: СБУ повідомила про нову підозру Азарову

Служба безпеки України оголосила про нову підозру для експрем’єра України Миколи Азарова.

Цього разу, повідомили в СБУ, колишнього главу уряду часів президента-втікача Віктора Януковича викрили через чиновницю однієї з районних адміністрацій Києва, яка писала йому тексти для виступів на телебаченні в Росії.

– Переховуючись від правосуддя за межами України, він (Азаров, – Ред.) активно співпрацює з російськими спецслужбами та виконує їхні вказівки щодо проведення підривної діяльності проти нашої держави. Для цього поширює наративи Кремля у своїх коментарях ворожим пропагандистам, зокрема в ефірах токшоу Соловйова та Скабєєвої. Там він регулярно виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію частини України і поширює фейки про військово-політичне керівництво нашої держави, – повідомили в пресрелізі за 12 жовтня.

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Разом з тим тексти публічних виступів для колишнього глави уряду України готувала його помічниця, яка обіймала державну посаду в одній з районних адміністрацій Києва.

– Фігурантка робила це навіть після повномасштабного вторгнення РФ у нашу державу. Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських інформресурсів про час і тематику його участі в прямих ефірах або записів коментарів. Чиновниця здійснювала комунікацію з Азаровим та ворожими пропагандистами не тільки з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови. Крім того, посадовиця адмініструвала Telegram- та Youtube-канали колишнього прем’єра, а також його особисті сторінки у соцмережах, – повідомили в СБУ.

Зазначена чиновниця перед відправленням Миколі Азарову “тез” для публічних виступів і публікацією дописів у його інтернет-ресурсах дистанційно погоджувала всі матеріали зі ще однією помічницею експрем’єра у Москві. Як вказують в СБУ, цією жінкою була колишня колега фігурантки, яка після повномасштабного вторгнення РФ виїхала до країни-агресора.

Тож слідчими були оголошені про нові підозри Азарову:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Зазначимо, що це не перша підозра у державній зраді для експрем’єра України.

В СБУ також повідомили, що двом помічницям Азарова було оголошено про підозри за статтями:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Служба безпеки додала у повідомленні, що стосовно помічниці Азарова, яка була держслужбовицею в Києві, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у 2022 році Держбюро розслідувань (ДБР) повідомило про завершення досудового розслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича і експрем’єр-міністра Миколи Азарова за підозрою в державній зраді. Йдеться про розслідування того, як підписувались Харківські угоди, які дозволяли Росії збільшити військову присутність у Криму.

Фото: Николай Азаров / Facebook

Джерело : СБУ

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