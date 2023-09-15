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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Шаг к оккупации Крыма: Януковича и Азарова будут судить за подписание Харьковских соглашений

Янукович і Азаров
Фото: УНИАН

В Украине будут судить бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова за подписание так называемых Харьковских соглашений в пользу России.

О подробностях сообщили в Офисе генпрокурора и Государственном бюро расследований.

Досудебное расследование по этому делу завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

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Янукович и Азаров обвиняются в совершении государственной измены и оказании помощи РФ в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины). По статье 111 (ч.1) грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Детали дела о Харьковских соглашениях

По данным следствия, Янукович в 2010 году получил от руководства России указание пролонгировать срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма, в частности, в городе Севастополь.

Этот срок должен был завершиться в 2017 году (согласно базовым соглашениям между Украиной и РФ от 1997 года).

По данным ГБР, Украина ранее заявляла о намерениях не продлевать соглашение и даже подготовила двусторонний меморандум о выводе российского флота из Крыма.

– Российская сторона проигнорировала официальное обращение. Через энергетический шантаж россияне решили заставить тогдашнее украинское руководство продлить срок пребывания флота РФ в Крыму. Это в дальнейшем привело к аннексии полуострова, — подчеркнули в ГБР.

В апреле 2010 года делегация Украины во главе с Азаровым получила окончательный текст проекта соглашения о продлении пребывания флота РФ в Крыму. Это произошло во время переговоров в российской государственной резиденции Ново-Огарево.

Впоследствии состоялось закрытое заседание Кабинета министров, на котором Николай Азаров и глава МИД Константин Грищенко заверили присутствующих в необходимости подписания соглашения “в экономических интересах страны”. Украина должна была получить скидку на стоимость российского газа в обмен на решение по флоту.

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Віктор Янукович

21 апреля 2010 года в Харькове Янукович подписал с Россией это соглашение от имени Украины. Отсюда и название Харьковские соглашения.

Экс-президент нарушил нормы Конституции, в которой четко прописано, что “на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз” (ст. 17). А подписанное соглашение фактически предусматривало размещение новой военной базы на территории Украины.

Документ продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму (с 2017-го по 2042 год).

В то же время Азаров подписал распоряжение об одобрении Кабмином Харьковских соглашений в пользу РФ.

Угождая России, Янукович в считанные дни внес законопроект о ратификации соглашения как безотлагательный в Верховную Раду. 27 апреля 2010 года нардепы утвердили это решение.

Таким образом, бывшее руководство Украины создало предпосылки для увеличения численности войск РФ в Крыму, их переоснащения и модернизации. В 2014 году это дало возможность России оккупировать полуостров.

Агрессор на протяжении 2014-2022 годов наращивал в Крыму личный состав и военную технику, создавал новые воинские части и подразделения. Они были использованы для полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Следствием также задокументирован ущерб, нанесенный Украине из-за подписания Харьковских соглашений – на более чем 1 триллион 80 млрд грн.

Поскольку Янукович и Азаров скрываются на территории РФ, досудебное расследование осуществлялось заочно – по специальной процедуре (in absentia).

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Источник: Офис генпрокурора, ГБР
Віктор Янукович, ГБР, Державна зрада, Крым, Николай Азаров, Офис генпрокурора, Харьковские соглашения, Чорноморський флот РФ
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