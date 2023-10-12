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Об’єкти енергетики матимуть три рівні захисту від атак РФ – Кудрицький

Об’єкти енергетики матимуть три рівні захисту від атак РФ – Кудрицький
Фото: Depositphotos

Глава Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок атак РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, перший рівень – простий захист від вибухової хвилі та уламків. Це переважно наповнені піском або біг-беги, або габіони, або якісь інші конструкції, які захищають саме від непрямого влучання ракети чи Шахеда.

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Другий рівень – це захист від прямого влучання російських дронів.

– І третій рівень – найскладніший і найбільші масштабні конструкції – це захист комплексний від Шахедів і ракет, – зазначив Кудрицький.

Очільник Укренерго додав, що перший рівень захисту у вигляді мішків з піском – базовий, що лишився з минулої зими, а щодо другого і третього рівнів, то “ці роботи зараз активно виконуються”.

На питання, коли зведення цих конструкцій може бути завершене, він припустив, що це може бути в листопаді, “до холодів повинні встигнути”.

– Ми не можемо повністю на 100% убезпечитися від масованих ракетних або дронових атак. Але ми можемо знизити цей ризик до такого контрольованого рівня. Важливо, щоб енергосистема вижила упродовж зими. Важливо, щоб швидкість, з якою ворог руйнує енергосистему, не перевищувала або не надто перевищувала швидкість, з якою ми відновлюємо. І тоді ситуація контрольована, – наголосив Кудрицький.

Раніше голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що технічно українська енергосистема готова до зими.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Володимир Кудрицький, Енергетика, Укренерго
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