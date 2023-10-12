Проходим даже самый холодный день – Кудрицкий о готовности энергосистемы к зиме

Технически украинская энергосистема готова к зиме. Все, что можно и нужно было сделать, — сделано.

Об этом на Киевском экономическом форуме заявил глава Национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, чтобы проверить готовность системы к холодам, в специальном программном обеспечении был смоделирован самый холодный день сезона. Этот тест показывает, с какой генерацией покрываем максимальное потребление и способна ли магистральная сеть пропустить такие мощности.

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— Моделирование показывает, что самый холодный день мы проходим, но с применением факторов, которые могут скомпенсировать дефицит — это импорт электроэнергии, включение дополнительных блоков на газу. Это стандартный инструментарий, который уже долгое время применяется, — сказал Кудрицкий.

Глава Укрэнерго отметил, что если мы проходим самый тяжелый день года, то по большому счету есть ресурс в системе для того, чтобы покрывать зимний уровень потребления.

Кудрицкий добавил, что отремонтировано достаточно подстанций и достаточно электростанций для того, чтобы энергосистема зимой работала. По его словам, это восстановление произошло за счет внешней поддержки со стороны партнеров, а не внутреннего ресурса.

— Если говорить о технической готовности, то мы готовы. То, что можно и нужно было сделать, — сделано. Если же говорить об экономическом аспекте функционирования рынка и энергосистемы, то есть над чем работать, — подчеркнул он.

Ранее Кудрицкий заявил, что магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему.

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