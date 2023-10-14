Эксперт объяснил, что означает подрыв поезда в оккупированном Мелитополе
Партизаны взорвали российский поезд, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудное боеприпасы и топливо для оккупантов, а в обратном направлении — поврежденную технику, награбленную железную руду, зерно и другое имущество. Это предполагает наступление ВСУ на Токмакском направлении.
Об этом заявил военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.
— Наступление на Токмакском направлении предусматривает сначала огневой контроль над логистикой. То есть все логистические артерии России, которые поставляют вооружение и боеприпасы. Каждый перебитый мост или логистическая артерия — это проблемы с боеприпасами. Ты не можешь выполнить боевую задачу, потому что у тебя банально нет боеприпасов, нужно налаживать новые пути снабжения, — отметил Самусь.
Аналитик обратил внимание, что россияне пытаются создать параллельные рельсы для дальнейших поставок боеприпасов. Однако если Украина будет иметь баллистические ракеты ATACMS, тогда сможет прервать российские перевозки вооружения.
— Конечно, они оценивают обстановку. Если мы берем Мелитополь, то наземный коридор можно считать закрытым. Оккупанты пытаются создать параллельные линии и рельсы возникновения не только боеприпасов, но и контроля любых перевозок. Но факт заключается в том, что если у нас будут ATACMS, тогда работа нескольких ракет сможет прекратить это за один удар, — убежден военный эксперт.
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