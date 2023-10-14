Експерт пояснив, що означає підрив потягу в окупованому Мелітополі

Партизани підірвали російський потяг, який щодня возив з Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо для окупантів, а у зворотному напрямку – пошкоджену техніку, награбовану залізну руду, зерно та інше майно. Це передбачає наступ ЗСУ на Токмацькому напрямку.

Про це заявив військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Наступ на Токмацькому напрямку передбачає спочатку вогневий контроль над логістикою. Тобто всі логістичні артерії Росії, які постачають озброєння та боєприпаси. Кожен перебитий міст чи логістична артерія – це проблеми з боєприпасами. Ти не можеш виконати бойове завдання, бо в тебе банально немає боєприпасів, потрібно налагоджувати нові шляхи постачання, – зазначив Самусь.

Аналітик звернув увагу, що росіяни намагаються створити паралельні рейки для подальшого постачання боєприпасів. Однак якщо Україна матиме балістичні ракети ATACMS, тоді зможе перервати російські перевезення озброєння.

Зараз дивляться

– Звісно, вони оцінюють обстановку. Якщо ми беремо Мелітополь, то наземний коридор можна вважати закритим. Окупанти намагаються створити паралельні лінії та рейки постачання не лише боєприпасів, а й контролю будь-яких перевезень. Але факт полягає в тому, що якщо в нас будуть ATACMS, тоді робота кількох ракет зможе припинити це за один удар, – переконаний військовий експерт.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.