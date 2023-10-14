Обучение украинских пилотов в США начнется на следующей неделе — Politico

На следующей неделе украинские летчики начнут обучение по пилотированию истребителей F-16 в Соединенных Штатах. Тренировки будут проходить на базе ВВС Национальной гвардии в Тасконе (штат Аризона).

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех анонимных американских чиновников.

Небольшое число пилотов, прибывших в США в прошлом месяце для участия в курсах английского языка на базе ВВС Лэкленд в Техасе, прошли первый тест на знание английского языка и направляются на базу Национальной гвардии ВВС Моррис в Аризоне, сообщил один из чиновников.

Сейчас смотрят

По словам двух других чиновников, там украинские пилоты будут проходить подготовку в 162-м авиакрыле, являющемся основным центром подготовки F-16 для ВВС.

Сначала пилоты изучат основы управления F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на настоящих самолетах, что является типичным для любой программы подготовки пилотов ВВС.

Однако курс обучения может быть ускорен в связи с необходимостью срочно вернуть их на поле боя, сказал первый чиновник.

По словам пресс-секретаря ВВС Роуз Райли, группа украинских пилотов участвует в программе изучения английского языка в Центре английского языка при Институте оборонного языка в Лэкленде.

По результатам тестирования будут определены их дальнейшие курсы и время, когда пилоты смогут приступить к обучению на F-16.

— Варианты места проведения тренировок в настоящее время еще рассматриваются, — сказала Райли.

Контекст

Эти сообщения появились после того, как в среду США объявили о том, что они, наряду с Нидерландами и Данией, возглавят коалицию стран, обучающих украинских пилотов и экипажи самолетам F-16. На данный момент 11 стран подписались помочь в обучении, а Нидерланды, Дания и Бельгия предоставят самолеты.

На пресс-конференции в Брюсселе в начале недели министр обороны Ллойд Остин заявил, что F-16 появятся на поле боя не раньше весны следующего года.

Учения пилотов ВСУ начинаются на фоне опасений, что у Пентагона заканчиваются средства на то, чтобы продолжать направлять военную помощь Украине, после того как американские законодатели в последний момент приняли законопроект о расходах, чтобы предотвратить остановку работы правительства, который не включал финансирование Киева.

Сообщение об обучении пилотов появились также через несколько дней после того, как боевики ХАМАС совершили неожиданное нападение на Израиль, вызвав конфликт, потрясший весь регион.

Официальные лица Украины уже более года добиваются предоставления современных истребителей на поле боя. По словам одного из американских чиновников, украинские военные, работая с Министерством обороны США, сумели интегрировать западные ракеты воздушного базирования в свои истребители советских времен. Однако украинские официальные лица утверждают, что современные истребители дадут им преимущество.

В мае президент США Джо Байден окончательно одобрил международную программу обучения украинских пилотов полетам на самолетах F-16, однако коалиции потребовались месяцы для уточнения деталей программы. Первоначально официальные лица заявляли, что пилоты и ремонтники будут обучаться в Европе; в прошлом месяце Пентагон объявил, что часть обучения будет проводиться в США.

Источник : Politico

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.