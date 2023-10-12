Уже через несколько недель украинские пилоты могут сесть на F-16 с инструкторами – Игнат
Украинские пилоты, которые сейчас проходят программу подготовки за рубежом, уже через несколько недель начнут полеты на многофункциональных истребителях F-16 с инструкторами.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.
Он отметил, что процесс обучения на F-16 продвигается достаточно успешно, пилоты делают все возможное, чтобы поскорее сесть на самолеты.
– Хоть бы уже первая группа закончила, которая и станет первой, кто будет эксплуатировать эти самолеты в Украине, – уточнил спикер.
Сейчас украинские пилоты, “находящиеся на обучении в США и других странах”, уже проходят тренажерную подготовку. Речь идет о тренировках на симуляторах, которые воспроизводят кабину пилота.
Это позволяет виртуально ознакомиться с кабиной и выполнять определенные задачи в сети.
– Это полноценный самолет фактически, 100% воспроизведена кабина пилота. И они уже выполняют более реалистично все задачи, которые им ставят инструкторы. Я думаю, через несколько недель будут полеты с инструктором на реальных самолетах. Считаю, что это возможно, – подчеркнул Игнат.
Он добавил, что у каждого пилота – индивидуальная программа подготовки. Поэтому кто-то раньше сядет на реальный самолет, а кто-то позже.
После работы с инструкторами начнутся самостоятельные вылеты.
Игнат сообщил, что непросто переучиться на западный истребитель с советского самолета, спроектированного еще в 1970 году. А потому нужно время.
– Даже если это будет весна (когда F-16 появятся в Украине, – Ред.), то сколько уже до весны? Понятно, что тяжело на фронте, но нужно дождаться, – заявил спикер.
Подготовка инфраструктуры для F-16
Юрий Игнат подтвердил, что Украина выполняет “домашнее задание” по подготовке инфраструктуры для применения истребителей F-16.
– Кое-что было там надумано об инфраструктуре, потому что были у нас и F-16, и F-15 в Украине. В 2012, 2018 годах садились, – напомнил он.
По словам спикера, во время боевых действий невозможно делать инфраструктуру, “как в мирное время, чтобы там все хорошо сияло”. Главное сейчас – чтобы все работало, чтобы истребители могли сесть на посадочную полосу, чтобы для них были укрытия и враг не мог уничтожать самолеты.
Кроме того, Украина работает над налаживанием средств управления F-16 и связью.
Планы на будущее
Юрий Игнат также рассказал, что у Украины есть долгосрочные планы по переоснащению всего парка боевых самолетов. Одновременно это сделать не удастся, поэтому “2025, 2026, 2030 годы – это будет переоснащение парка летательных аппаратов”.
Украина будет делать это в сотрудничестве с партнерами.
В конце концов, все советское останется в прошлом, а все новое Воздушные силы ВСУ будут брать на вооружение, “начиная от ЗРК до самолетов”.
Загрузка
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко