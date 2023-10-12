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Юлия Соколова, редактор ленты

Уже через несколько недель украинские пилоты могут сесть на F-16 с инструкторами – Игнат

Винищувач F-16
Фото: Getty Images

Украинские пилоты, которые сейчас проходят программу подготовки за рубежом, уже через несколько недель начнут полеты на многофункциональных истребителях F-16 с инструкторами.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Он отметил, что процесс обучения на F-16 продвигается достаточно успешно, пилоты делают все возможное, чтобы поскорее сесть на самолеты.

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– Хоть бы уже первая группа закончила, которая и станет первой, кто будет эксплуатировать эти самолеты в Украине, – уточнил спикер.

Сейчас украинские пилоты, “находящиеся на обучении в США и других странах”, уже проходят тренажерную подготовку. Речь идет о тренировках на симуляторах, которые воспроизводят кабину пилота.

Это позволяет виртуально ознакомиться с кабиной и выполнять определенные задачи в сети.

– Это полноценный самолет фактически, 100% воспроизведена кабина пилота. И они уже выполняют более реалистично все задачи, которые им ставят инструкторы. Я думаю, через несколько недель будут полеты с инструктором на реальных самолетах. Считаю, что это возможно, – подчеркнул Игнат.

Он добавил, что у каждого пилота – индивидуальная программа подготовки. Поэтому кто-то раньше сядет на реальный самолет, а кто-то позже.

После работы с инструкторами начнутся самостоятельные вылеты.

Игнат сообщил, что непросто переучиться на западный истребитель с советского самолета, спроектированного еще в 1970 году. А потому нужно время.

– Даже если это будет весна (когда F-16 появятся в Украине, – Ред.), то сколько уже до весны? Понятно, что тяжело на фронте, но нужно дождаться, – заявил спикер.

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Подготовка инфраструктуры для F-16

Юрий Игнат подтвердил, что Украина выполняет “домашнее задание” по подготовке инфраструктуры для применения истребителей F-16.

– Кое-что было там надумано об инфраструктуре, потому что были у нас и F-16, и F-15 в Украине. В 2012, 2018 годах садились, – напомнил он.

По словам спикера, во время боевых действий невозможно делать инфраструктуру, “как в мирное время, чтобы там все хорошо сияло”. Главное сейчас – чтобы все работало, чтобы истребители могли сесть на посадочную полосу, чтобы для них были укрытия и враг не мог уничтожать самолеты.

Кроме того, Украина работает над налаживанием средств управления F-16 и связью.

Планы на будущее

Юрий Игнат также рассказал, что у Украины есть долгосрочные планы по переоснащению всего парка боевых самолетов. Одновременно это сделать не удастся, поэтому “2025, 2026, 2030 годы – это будет переоснащение парка летательных аппаратов”.

Украина будет делать это в сотрудничестве с партнерами.

В конце концов, все советское останется в прошлом, а все новое Воздушные силы ВСУ будут брать на вооружение, “начиная от ЗРК до самолетов”.

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Уже через несколько недель украинские пилоты могут сесть на F-16 с инструкторами – Игнат

Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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