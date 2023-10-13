Дело Майдана: в суд направили обвинения против шестерых беркутовцев

В Украине завершили расследование против непосредственных исполнителей массовых расстрелов активистов на Майдане. По его результатам, шестеро беркутовцев предстанут перед судом, чтобы ответить за преступления.

По данным Государственного бюро расследований, дело касается шести бывших милиционеров роты специального назначения ПМОН Беркут, подчиненного ГУ МВД в Киеве. Они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана.

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В частности, 20 февраля 2014 года на улице Институтской эти и другие милиционеры применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.

Тогда погибло 48 участников акций протеста, еще 90 человек получили огнестрельные пулевые ранения. Затем они повредили и скрыли оружие, однако его часть удалось найти и идентифицировать. Шестерых бывших милиционеров обвиняют:

в препятствовании проведению мирных акций протеста;

превышении служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям;

совершении террористического акта;

причинении тяжких телесных повреждений;

умышленных убийствах.

По информации ГБР, сейчас они скрываются на территории страны-агрессора и стали гражданами России.

Также идет завершающая стадия расследования против других 14 милиционеров этого подразделения, причастных к расстрелам.

Источник : ГБР

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