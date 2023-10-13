Справа Майдану: до суду скерували обвинувачення проти шістьох беркутівців

В Україні завершили розслідування проти безпосередніх виконавців масових розстрілів активістів на Майдані. За його результатами, шестеро беркутівців постануть перед судом, щоб відповісти за злочин.

За даними Державного бюро розслідувань, справа стосується шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП Беркут, підпорядкованого ГУ МВС у Києві. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану.

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Зокрема, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській ці та інші міліціонери застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.

Тоді загинуло 48 учасників акцій протесту, ще 90 людей дістали вогнепальні кульові поранення. Потім вони пошкодили та приховали зброю, однак її частину вдалося знайти та ідентифікувати. Шістьох колишніх міліціонерів звинувачують:

у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту;

перевищенні службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків;

вчиненні терористичного акту;

спричиненні тяжких тілесних ушкоджень;

умисних вбивствах.

За інформацією ДБР, наразі вони переховуються на території країни-агресора та стали громадянами Росії.

Також триває завершальна стадія розслідування проти інших 14 міліціонерів цього підрозділу, причетних до розстрілів.

Джерело : ДБР

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