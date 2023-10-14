Кабмин утвердил новые правила пересечения границы Украины для водителей: что изменилось

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы Украины. Согласно обновлению, теперь дают возможность увеличить количество водителей, которые могут пересекать границу для сопровождения транспортного средства.

Об этом говорится во внесенных изменениях в постановление №57 Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Соответствующее решение правительство приняло во время заседания.

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, теперь перевозчики смогут регистрировать в системе Шлях на один выезд грузовика до двух водителей, автобуса — до трех.

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До сих пор во время военного положения позволяли выехать с одним грузовым транспортным средством только одному водителю и двум — с автобусами. Так количество водителей, выезжающих за границу, будет соответствовать международным требованиям, что позволит перевозчикам избежать штрафов.

Сейчас существуют обязательные международные требования, которыми определяется необходимое количество водителей, в зависимости от продолжительности и километража маршрута. Речь идет не только о потребности водителя в отдыхе и соблюдении норм труда, но и о безопасности пассажиров.

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