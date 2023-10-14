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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Кабмін затвердив нові правила перетину кордону України для водіїв: що змінилося

Пункт пропуску на кордоні України
Фото: УНІАН

Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону України. Згідно з оновленням, тепер дають можливість збільшити кількість водіїв, які можуть перетинати кордон для супроводу транспортного засобу.

Про це йдеться у внесених змінах до постанови №57 Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України. Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання.

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, тепер перевізники зможуть реєструвати в системі Шлях на один виїзд вантажівки до двох водіїв, автобуса – до трьох.

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Дотепер під час воєнного стану дозволяли виїхати з одним вантажним транспортним засобом лише одному водієві та двом – з автобусами.

Так кількість водіїв, які виїжджають за кордон, відповідатиме міжнародним вимогам, що дасть можливість перевізникам уникнути штрафів.

Наразі існують обов’язкові міжнародні вимоги, якими визначається необхідна кількість водіїв, залежно від тривалості та кілометражу маршруту. Йдеться не лише про потребу водія у відпочинку та дотримання норм праці, а й про безпеку пасажирів.

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Автомобілісти, Війна в Україні, вантажівки, вантажні перевезення, водії, Водій, Кабінет міністрів, Кордони України
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