На вооружение ВСУ приняли новые образцы вертолета и мотоцикла

По приказам Минобороны Вооруженные силы Украины будут обеспечены новыми образцами военной техники. Речь идет о вертолете ВО 105 Е-4 и мотоцикле KTM 450 ЕХС.

Немецкий многоцелевой вертолет ВО 105 Е-4 используется преимущественно для наблюдения, однако на его борту можно также транспортировать пассажиров и грузы.

Он был первым в мире легким вертолетом с двумя двигателями, который смог выполнить в воздухе перевернутые петли.

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А скоростной мотоцикл KTM 450 ЕХС позволяет транспортировать военнослужащих и легкое вооружение по пересеченной местности, отмечают в Минобороны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Минобороны

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