На озброєння ЗСУ прийняли нові зразки вертольота та мотоцикла

За наказами Міноборони Збройні сили України будуть забезпечені новими зразками військової техніки. Йдеться про вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.

Німецький багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 використовується переважно для спостереження, проте на його борту можна також транспортувати пасажирів та вантажі.

Він був першим у світі легким вертольотом із двома двигунами, який зміг виконати у повітрі перевернуті петлі.

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А швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості, зауважують у Міноборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Міноборони

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