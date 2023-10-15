На озброєння ЗСУ прийняли нові зразки вертольота та мотоцикла
За наказами Міноборони Збройні сили України будуть забезпечені новими зразками військової техніки. Йдеться про вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.
Німецький багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 використовується переважно для спостереження, проте на його борту можна також транспортувати пасажирів та вантажі.
Він був першим у світі легким вертольотом із двома двигунами, який зміг виконати у повітрі перевернуті петлі.
А швидкісний мотоцикл KTM 450 ЕХС дозволяє транспортувати військовослужбовців та легке озброєння по пересіченій місцевості, зауважують у Міноборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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