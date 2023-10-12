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Не нужны вложения: Камышин предложил модель сотрудничества западным производителям в Украине

Олександр Камишін
Фото: УНИАН

В Украине есть достаточно заводов, на которых западные производители товаров в оборонной сфере могли бы создавать свои продукты. Этот шаг поможет увеличить производство деталей, необходимых для военной промышленности.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

— Мы ищем модель, которая подходит и отечественным, и иностранным производителям. Мы не ожидаем от иностранных компаний миллиардных инвестиций во время войны в новые оборонно-промышленные предприятия. Мы ожидаем, что они придут в Украину, откроют офисы, возьмут свою конструкторскую документацию и по лицензии начнут сначала производство. У нас достаточно производственных предприятий, которые могут взять чертежи и сделать детали. Затем собрать это – и получить украинский готовый продукт по иностранным чертежам, — предложил Камышин.

По мнению министра, так иностранные компании смогут производить детали на украинских заводах. Он обратил внимание, что для такого шага западным производствам не нужно привлекать активы или предоставлять другие вложения.

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— Это простой, доступный, необремененный активами и инвестициями шаг, который дает возможность иностранным компаниям начинать в Украине. Я верю в то, что нам нужно быстрее начинать. Для этого необходимо дать возможность иностранцам на наших заводах, а у нас они есть, начать производство их продуктов, — утверждает министр.

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Война в Украине, Военная техника, виробництво, Завод, промисловість
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