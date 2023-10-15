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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Наступу РФ в районі Авдіївки перешкоджають українські укріплення та проблеми з медзабезпеченням – ISW

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Війська РФ продовжують наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області, водночас їм перешкоджають українські оборонні укріплення, а також проблеми з медичним забезпеченням.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що офіційні особи США та України повідомили 12 та 13 жовтня, що вони очікували наступальних операцій РФ навколо Авдіївки та висловили впевненість в українській обороні.

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Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що російські війська, схоже, використовують тактику “живої хвилі”, кидаючи маси погано навчених та екіпірованих солдатів для спроб просунутися вперед.

Крім того, у ISW спостерігають, що російські війська використовують більшу, ніж зазвичай, кількість бронетехніки в поточних операціях.

Кілька російських воєнкорів стверджували, що українські міни сповільнюють наступ росіян під Авдіївкою, що свідчить про те, що українська сторона заздалегідь підготувалася до атаки.

Водночас російський інформаційний простір залишається розділеним щодо перспектив успіхів РФ під Авдіївкою та поточних можливостей України.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 та 14 жовтня, свідчать про те, що російські війська незначно просунулися на північ та на південь від Авдіївки.

Деякі російські джерела стверджували 13 і 14 жовтня, що українські оборонні укріплення становлять значну проблему для російського наступу навколо Авдіївки.

Окрім того, деякі російські джерела вказували, що наступу росіян перешкоджають проблеми з медичним забезпеченням.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун аналогічно заявив, що більшість російських втрат на Авдіївському напрямку пов’язані з неякісним медичним обслуговуванням і перевантаженням місцевих лікарень.

Водночас окремі російські воєнкори продовжували вихваляти наступальні зусилля і повторювали бажаний для Кремля наратив про те, що контрнаступ Сил оборони України закінчився.

Аналітики вказують, що українські війська продовжили контрнаступальні операції на сході та півдні України 14 жовтня і просунулися на захід від Донецька.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що за добу українські захисники ліквідували 880 російських окупантів.

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Джерело: ISW
Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ
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