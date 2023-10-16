Резкая активизация актеров-разведчиков и других аферистов: Данилов о попытках РФ расколоть Украину

Единственный шанс России одолеть Украину — внести раскол и погрузить во внутреннее противостояние, чем Кремль успешно занимался последние десятилетия. Москва делила Украину на сорта, создавала российские прокси-партии, коррумпировала политиков, фальсифицировала историю.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, в последние годы была проведена самая масштабная чистка российской агентуры благодаря активной работе украинских силовых структур.

Теперь российская ФСБ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть. В перспективе планируют развернуть политический проект, ориентированный на лояльное к России население.

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В то же время продолжается информационная кампания Москвы, чтобы начать внутреннюю дестабилизацию в Украине, обратил внимание секретарь СНБО.

По его словам, признаки подобной деятельности — это резкая активизация различных псевдоэкспертов, актеров-разведчиков и других аферистов, которые продвигают российскую повестку дня.

Они утверждают о якобы “провале” контрнаступления Украины, намекают на необходимость пересмотра целей войны, выдают фальшивые инсайды о “конфликтах” среди военно-политического руководства и намекают, что с Россией якобы необходимо договариваться.

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