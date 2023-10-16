Россияне закидывают позиции ВСУ пушечным мясом: история бойца, прошедшего сквозь ад

Виннитчанин Роман с псевдо Якорь в деталях помнит, как встретил полномасштабное вторжение россиян. Но бороться с врагом он начал еще в 2014 году, когда с друзьями основал волонтерский фонд помощи военным. В феврале 2022 года его оружием уже стали дроны.

— Занимались обороной Киева, ездили на Бахмут. Наша бригада ездит на восточное направление, и мы непосредственно работали в Бахмуте, мы взлетали, корректировали работу артиллерии, чтобы эффективно уничтожить врага, – вспоминает командир взвода беспилотников 120 бригады Якорь.

Именно бои за Бахмут, вспоминает Якорь, были самыми тяжелыми. Самое важное было уберечь личный состав и вовремя вычислить врага.

— В Бахмуте мы работали именно по пехоте, было нашествие пехоты. Как говорится, мясом забрасывали, использовали сценарий Жукова. Россия далеко не ушла, хотя неплохо развилась в плане технологий, – отметил командир взвода беспилотников 120 бригады Якорь.

Роман рассказывает, что оккупанты уже тоже неплохо научились вычислять наши позиции. Часто приходилось убирать дроны с поля боя под плотным вражеским огнем. Якорь, который уже за второй год войны разбирается во всех видах беспилотников, говорит, что много дронов не бывает. Ибо они залог точности и безопасности нашего личного состава.

Кроме боевых выездов, у Романа еще есть ученики – он обучает новобранцев управлять БпЛА. Потому что знает: опытный аэроразведчик на поле боя – это смерть врагам и их технике.

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