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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Різка активізація акторів-розвідників та інших аферистів: Данілов про спроби РФ розколоти Україну

Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Єдиний шанс Росії здолати Україну – внести розкол і занурити у внутрішнє протистояння, чим Кремль успішно займався останні десятиліття. Москва ділила Україну на сорти, створювала російські проксі-партії, корумпувала політиків, фальсифікувала історію.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, останніми роками було проведено наймасштабнішу чистку російської агентури завдяки активній роботі українських силових структур.

Тепер російська ФСБ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу. У перспективі планують розгорнути політичний проєкт, орієнтований на лояльне до Росії населення.

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Водночас триває інформаційна кампанія Москви, щоб розпочати внутрішню дестабілізацію в Україні, звернув увагу секретар РНБО.

За його словами, ознаки подібної діяльності – це різка активізація різноманітних псевдоекспертів, акторів-розвідників та інших аферистів, які просувають російський порядок денний.

Вони стверджують про нібито “провал” контрнаступу України, натякають на необхідність перегляду цілей війни, видають фальшиві інсайди про “конфлікти” серед військово-політичного керівництва та натякають, що з Росією нібито необхідно домовлятися.

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Війна в Україні, Олексій Данілов, РНБО, Російська пропаганда, Фейкові новини
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