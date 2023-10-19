Как выглядит аэродром Бердянска после ракетных ударов ВСУ — спутниковые фото
Появились спутниковые снимки аэродрома Бердянска после ракетных ударов ВСУ.
Соответствующие фото обнародовали Схемы.
На снимках Planet Labs за 18 октября заметны места поражения.
В частности, показано, как сейчас выглядит часть взлетной полосы аэропорта в Бердянске, по которой нанесли удар ВСУ.
По данным украинских Сил специальных операций из-за атак по аэродромам, кроме взлетных полос, РФ потеряла:
- девять вертолетов различных модификаций;
- специальную технику, находившуюся на аэродромах;
- пусковую установку ПВО;
- склад боеприпасов.
Напомним, что СБУ днем 17 октября подтвердила проведение ночной операции в оккупированном Бердянске и Луганске, которая привела к “значительным потерям” с российской стороны.
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