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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Как выглядит аэродром Бердянска после ракетных ударов ВСУ — спутниковые фото

Как выглядит аэродром Бердянска после ракетных ударов ВСУ — спутниковые фото

Появились спутниковые снимки аэродрома Бердянска после ракетных ударов ВСУ.

Соответствующие фото обнародовали Схемы.

На снимках Planet Labs за 18 октября заметны места поражения.

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В частности, показано, как сейчас выглядит часть взлетной полосы аэропорта в Бердянске, по которой нанесли удар ВСУ.

Как выглядит аэродром Бердянска после ракетных ударов ВСУ — спутниковые фото
Фото: Схеми
Как выглядит аэродром Бердянска после ракетных ударов ВСУ — спутниковые фото
Фото: Схеми
Как выглядит аэродром Бердянска после ракетных ударов ВСУ — спутниковые фото
Как выглядит аэродром Бердянска после ракетных ударов ВСУ — спутниковые фото

По данным украинских Сил специальных операций из-за атак по аэродромам, кроме взлетных полос, РФ потеряла:

  • девять вертолетов различных модификаций;
  • специальную технику, находившуюся на аэродромах;
  • пусковую установку ПВО;
  • склад боеприпасов.

Напомним, что СБУ днем 17 октября подтвердила проведение ночной операции в оккупированном Бердянске и Луганске, которая привела к “значительным потерям” с российской стороны.

Бердянск, Война в Украине, Запорожская область
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