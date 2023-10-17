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Юлия Соколова, редактор ленты

Вертолеты РФ на фоне пламени: опубликовано видео с аэродрома Бердянска после удара

Бердянськ, вибухи на аеродромі
Фото: Depositphotos

В сети появилось видео взрывов на аэродроме во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) в ночь на 17 октября.

На кадрах, снятых ночью вблизи аэродрома, можно услышать звуки мощных взрывов. Они раздаются постоянно.

В видео присутствуют кадры детонации боекомплекта оккупантов, все пылает, в небо вздымается дым. И на этом фоне видны российские вертолеты.

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Что известно об ударе по аэродрому в Бердянске

Успешную операцию под названием DRAGONFLY провели Силы специальных операций ВСУ.

Были поражены аэродромы во временно оккупированных Бердянске и Луганске. На них российские войска держали значительное количество авиационной и специальной техники, а также боеприпасов.

Во время операции удалось уничтожить: девять вертолетов РФ; спецтехнику; пусковую установку ПВО; склады боеприпасов. Повреждены взлетные полосы аэродромов.

По данным ССО, склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4:00, а в Луганске – до 11:00.

Потери РФ в живой силе составляют десятки погибших и раненых.

Войска Украины, вероятно, впервые применили американские дальнобойные ракеты ATACMS (с кассетной боевой частью).

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Вертолеты РФ на фоне пламени: опубликовано видео с аэродрома Бердянска после удара

аеродром, Бердянск, Война в Украине, Взрыв, Гелікоптер
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