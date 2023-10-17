Вертолеты РФ на фоне пламени: опубликовано видео с аэродрома Бердянска после удара
В сети появилось видео взрывов на аэродроме во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) в ночь на 17 октября.
На кадрах, снятых ночью вблизи аэродрома, можно услышать звуки мощных взрывов. Они раздаются постоянно.
В видео присутствуют кадры детонации боекомплекта оккупантов, все пылает, в небо вздымается дым. И на этом фоне видны российские вертолеты.
Что известно об ударе по аэродрому в Бердянске
Успешную операцию под названием DRAGONFLY провели Силы специальных операций ВСУ.
Были поражены аэродромы во временно оккупированных Бердянске и Луганске. На них российские войска держали значительное количество авиационной и специальной техники, а также боеприпасов.
Во время операции удалось уничтожить: девять вертолетов РФ; спецтехнику; пусковую установку ПВО; склады боеприпасов. Повреждены взлетные полосы аэродромов.
По данным ССО, склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4:00, а в Луганске – до 11:00.
Потери РФ в живой силе составляют десятки погибших и раненых.
Войска Украины, вероятно, впервые применили американские дальнобойные ракеты ATACMS (с кассетной боевой частью).
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Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.Владислав Круглов