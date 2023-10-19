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Як виглядає аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ – супутникові фото

Як виглядає аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ – супутникові фото

З’явились супутникові знімки аеродрому Бердянська після ракетних ударів ЗСУ.

Відповідні фото оприлюднили Схеми.

На знімках Planet Labs за 18 жовтня помітні місця ураження.

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Як виглядає аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ – супутникові фото
Фото: Схеми
Як виглядає аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ – супутникові фото
Фото: Схеми
Як виглядає аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ – супутникові фото
Як виглядає аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ – супутникові фото

Зокрема, показано, як зараз виглядає частина злітної смуги летовища у Бердянську, по якій завдали удару ЗСУ.

За даними українських Сил Спеціальних операцій через атаки по аеродромах, окрім злітних смуг, РФ втратила:

  •  дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;
  • спеціальну техніку, що знаходилася на аеродромах;
  • пускову установку ППО;
  •  склад боєприпасів.

Нагадаємо, що українські Сили спеціальних операцій удень 17 жовтня підтвердила проведення нічної операції в окупованому Бердянську та Луганську, яка призвела до “значних втрат” з російської сторони.

Бердянськ, Війна в Україні, Запорізька область
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