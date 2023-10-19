Як виглядає аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ – супутникові фото

З’явились супутникові знімки аеродрому Бердянська після ракетних ударів ЗСУ.

Відповідні фото оприлюднили Схеми.

На знімках Planet Labs за 18 жовтня помітні місця ураження.

Зараз дивляться

Зокрема, показано, як зараз виглядає частина злітної смуги летовища у Бердянську, по якій завдали удару ЗСУ.

За даними українських Сил Спеціальних операцій через атаки по аеродромах, окрім злітних смуг, РФ втратила:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальну техніку, що знаходилася на аеродромах;

пускову установку ППО;

склад боєприпасів.

Нагадаємо, що українські Сили спеціальних операцій удень 17 жовтня підтвердила проведення нічної операції в окупованому Бердянську та Луганську, яка призвела до “значних втрат” з російської сторони.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.