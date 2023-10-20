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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Надеюсь, он хотя бы вымыл руки: Кулеба о встрече Орбана и Путина в Пекине

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

В украинском МИД прокомментировали недавнюю встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине.

Во время интервью для канала France 24 главу МИД Дмитрия Кулебу спросили о рукопожатии Путина и Орбана на этой неделе в Китае.

— Я надеюсь, что он (Орбан, — Ред.) по крайней мере вымыл руки и продезинфицировал их после рукопожатия с Путиным, — сказал Кулеба.

17 октября в Пекине глава венгерского правительства Виктор Орбан встретился лицом к лицу с диктатором Путиным впервые за более чем год. Это произошло в правительственном гостевом доме, где поселился диктатор РФ в Китае на время международного форума Один пояс, один путь.

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Для кремлевского наместника эта встреча стала первой за более чем год с лидером страны-члена ЕС, и первой с начала полномасштабной войны — члена НАТО.

Во время встречи Орбан и Путин обсуждали поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики. Последний раз они разговаривали с глазу на глаз 1 февраля 2022 года в Москве.

Источник: France24
Віктор Орбан, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба
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