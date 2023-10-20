Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
У Раді передумали запроваджувати кримінальну відповідальність для чоловіків, яки виїхали під час війни: що відомо
Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Сподіваюся, він хоча б вимив руки: Кулеба про зустріч Орбана та Путіна у Пекіні

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

В українському МЗС прокоментували нещодавню зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні.

Під час інтерв’ю для каналу France 24 главу МЗС Дмитра Кулебу запитали про рукостискання Путіна та Орбана цього тижня у Китаї.

— Я сподіваюся, що він (Орбан, – Ред.) принаймні вимив руки і продезінфікував їх після рукостискання з Путіним, – сказав Кулеба.

17 жовтня у Пекіні глава угорського уряду Віктор Орбан зустрівся віч-на-віч із диктатором Путіним вперше за понад рік. Це сталося в урядовому гостьовому будинку, де оселився диктатор РФ у Китаї на час міжнародного форуму Один пояс, один шлях.

Зараз дивляться

Для кремлівського намісника ця зустріч стала першою за понад рік з лідером країни-члена ЄС, і першою з початку повномасштабної війни – члена НАТО.

Під час зустрічі Орбан і Путін обговорювали постачання газу і нафти, а також питання ядерної енергетики. Востаннє вони розмовляли віч-на-віч 1 лютого 2022 року у Москві.

Джерело: France24
Віктор Орбан, Володимир Путін, Дмитро Кулеба
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У них є дещо спільне: Байден порівняв Путіна з ХАМАСом
Сподіваюся, він хоча б вимив руки: Кулеба про зустріч Орбана та Путіна у Пекіні
Аналогів немає, окрім китайських. Чи вдалося Путіну вмовити Сі Цзіньпіна допомогти у війні проти України
Сподіваюся, він хоча б вимив руки: Кулеба про зустріч Орбана та Путіна у Пекіні
ATACMS буде більше: Кулеба заявив, що США надаватимуть ракети на постійній основі
Ракети ATACMS
Кулеба розповів, чи будуть західні партнери й надалі допомагати ЗСУ
Дмитро Кулеба
Держдеп США: Візит Путіна до Китаю – невдалий прояв підтримки РФ
Сподіваюся, він хоча б вимив руки: Кулеба про зустріч Орбана та Путіна у Пекіні

Завантаження

Ігри
Відео
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові

У Харкові МОЗ призначило перевірку через скандал у медико-соціальній експертній комісії.

Тетяна Доцяк
Гаряче зведення Генштабу | Наземна операція в Газі відкладається? | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Сподіваюся, він хоча б вимив руки: Кулеба про зустріч Орбана та Путіна у Пекіні
Масована атака на Херсонщину | Залужний в Авдіївці | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Сподіваюся, він хоча б вимив руки: Кулеба про зустріч Орбана та Путіна у Пекіні
Історичне звернення Байдена до американців | Репортаж з передової | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Сподіваюся, він хоча б вимив руки: Кулеба про зустріч Орбана та Путіна у Пекіні
Зеленський поговорив з Байденом | Скандальна заява Орбана | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Сподіваюся, він хоча б вимив руки: Кулеба про зустріч Орбана та Путіна у Пекіні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь