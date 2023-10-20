Сподіваюся, він хоча б вимив руки: Кулеба про зустріч Орбана та Путіна у Пекіні

В українському МЗС прокоментували нещодавню зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні.

Під час інтерв’ю для каналу France 24 главу МЗС Дмитра Кулебу запитали про рукостискання Путіна та Орбана цього тижня у Китаї.

— Я сподіваюся, що він (Орбан, – Ред.) принаймні вимив руки і продезінфікував їх після рукостискання з Путіним, – сказав Кулеба.

17 жовтня у Пекіні глава угорського уряду Віктор Орбан зустрівся віч-на-віч із диктатором Путіним вперше за понад рік. Це сталося в урядовому гостьовому будинку, де оселився диктатор РФ у Китаї на час міжнародного форуму Один пояс, один шлях.

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Для кремлівського намісника ця зустріч стала першою за понад рік з лідером країни-члена ЄС, і першою з початку повномасштабної війни – члена НАТО.

Під час зустрічі Орбан і Путін обговорювали постачання газу і нафти, а також питання ядерної енергетики. Востаннє вони розмовляли віч-на-віч 1 лютого 2022 року у Москві.

Джерело : France24

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