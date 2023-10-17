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Впервые с начала большой войны. Путин встретился с Орбаном в Китае: что обсуждали

Впервые с начала большой войны. Путин встретился с Орбаном в Китае: что обсуждали
Фото: Getty Images

В Китае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters.

Во время встречи Орбан и Путин обсуждали поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики.

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По словам Путина, из-за вторжения возможности для поддержания контактов и развития отношений “весьма ограничены”, но “отношения со многими европейскими странами сохраняются. Одной из таких стран является Венгрия”.

Орбан подчеркнул важность “мира” и отметил, что для всего континента, включая Венгрию, “крайне важно положить конец наплыву беженцев, санкциям и боевым действиям”.

Последний раз Путин и Орбан разговаривали лично 1 февраля 2022 года в Москве, ровно за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Виктор Орбан известен неоднозначными заявлениями и пророссийскими взглядами. Ранее он заявлял, что Запад должен заключить соглашение с диктатором РФ Владимиром Путиным “о новой архитектуре безопасности” Украины, в котором не должно быть ни возвращения Крыма, ни членства в НАТО.

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Источник: Reuters
Віктор Орбан, Владимир Путин
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