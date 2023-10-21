Первые удары ATACMS уничтожили 5% вертолетов РФ, вовлеченных в войну — Мусиенко

Во время первого применения дальнобойных ракет ATACMS против российских сил на оккупированных территориях Луганска и Бердянска Запорожской области, было уничтожено около 5% всех ударных боевых вертолетов, которые использует Россия против войны с Украиной.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

— Мы увидели эффективное применение, что также увидели наши партнеры. Потому что в ходе этих двух атак по аэродромам в Луганске и Бердянске были уничтожены 5% всех (российских, — Ред.) вертолетов, которые вовлечены в войну против Украины. Вообще. Вся масса, которая находится на территории России, которые находятся на оккупированных территориях. Там есть разные (вертолеты, — Ред.): штурмовые, транспортные, боевые. А это ударные. Уничтожены, в основном, ударные — Ка-52 и Ми-24, — пояснил он.

Именно эти вертолеты, уверяет эксперт, используются Россией в войне с Украиной.

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Если говорить о Бердянске, то на этом аэродроме, указывает Мусиенко, постоянно были российские вертолеты и боекомплекты, которые РФ использовала для того, чтобы остановить контрнаступательные действия Украины.

— Соответственно, где-то 50% наиболее мощных Аллигаторов (вертолеты Ка-52, — Ред.) были уничтожены. Поэтому это очень хороший результат и в результате только одной атаки, — сказал он.

Вместе с тем Мусиенко поставил под сомнение информацию New York Times, что Украине были поставлены только 20 ракет ATACMS.

— Источники (издания NYT, — Ред.) могли сказать, но не значит, что только 20 (ракет, — Ред.) передали. Я думаю, что есть больше, и есть основания так считать, и будет больше. Нам надо выйти на количество, — пояснил эксперт.

Кроме аэродромов военный эксперт указывает, что эффективность ракет ATACMS может себя продемонстрировать на открытой площади, где может наступать враг.

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