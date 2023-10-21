Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
В Раде передумали вводить уголовную ответственность для мужчин, выехавших во время войны: что известно
Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября
Грозит до 12 лет тюрьмы: на Буковине командир отправил бойцов ремонтировать его дом
Снега пока не будет: в выходные в Украине прогнозируют до +30
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Первые удары ATACMS уничтожили 5% вертолетов РФ, вовлеченных в войну — Мусиенко

ATACMS
Фото: Getty Images

Во время первого применения дальнобойных ракет ATACMS против российских сил на оккупированных территориях Луганска и Бердянска Запорожской области, было уничтожено около 5% всех ударных боевых вертолетов, которые использует Россия против войны с Украиной.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

— Мы увидели эффективное применение, что также увидели наши партнеры. Потому что в ходе этих двух атак по аэродромам в Луганске и Бердянске были уничтожены 5% всех (российских, — Ред.) вертолетов, которые вовлечены в войну против Украины. Вообще. Вся масса, которая находится на территории России, которые находятся на оккупированных территориях. Там есть разные (вертолеты, — Ред.): штурмовые, транспортные, боевые. А это ударные. Уничтожены, в основном, ударные — Ка-52 и Ми-24, — пояснил он.

Именно эти вертолеты, уверяет эксперт, используются Россией в войне с Украиной.

Сейчас смотрят
Читайте также
Как выглядит аэродром Бердянска после ракетных ударов ВСУ — спутниковые фото
Первые удары ATACMS уничтожили 5% вертолетов РФ, вовлеченных в войну — Мусиенко

Если говорить о Бердянске, то на этом аэродроме, указывает Мусиенко, постоянно были российские вертолеты и боекомплекты, которые РФ использовала для того, чтобы остановить контрнаступательные действия Украины.

— Соответственно, где-то 50% наиболее мощных Аллигаторов (вертолеты Ка-52, — Ред.) были уничтожены. Поэтому это очень хороший результат и в результате только одной атаки, — сказал он.

Вместе с тем Мусиенко поставил под сомнение информацию New York Times, что Украине были поставлены только 20 ракет ATACMS.

— Источники (издания NYT, — Ред.) могли сказать, но не значит, что только 20 (ракет, — Ред.) передали. Я думаю, что есть больше, и есть основания так считать, и будет больше. Нам надо выйти на количество, — пояснил эксперт.

Кроме аэродромов военный эксперт указывает, что эффективность ракет ATACMS может себя продемонстрировать на открытой площади, где может наступать враг.

Читайте также
Нечем сбивать: как ATACMS изменят ситуацию на фронте и помогут Украине в наступлении
ATACMS

ATACMS, Война в Украине, Александр Мусиенко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ЕС и США не будут прекращать поддержку Украины для защиты от агрессии РФ — декларация
Первые удары ATACMS уничтожили 5% вертолетов РФ, вовлеченных в войну — Мусиенко
У некоторых будет гореть одно место: секретарь СНБО о поставках ракет ATACMS до конца войны
ракета ATACMS
Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: есть пострадавшие, раздаются новые взрывы
Первые удары ATACMS уничтожили 5% вертолетов РФ, вовлеченных в войну — Мусиенко
На северной границе Украины установлено 500 тыс. мин: Наев о возможных угрозах
Первые удары ATACMS уничтожили 5% вертолетов РФ, вовлеченных в войну — Мусиенко
ВСУ за сутки уничтожили более 200 единиц техники и 1 051 оккупанта на Таврическом направлении
Первые удары ATACMS уничтожили 5% вертолетов РФ, вовлеченных в войну — Мусиенко

Загрузка

Игры
Видео
”Отрезали бы ногу – получил бы инвалидность”: скандал вокруг МСЭК в Харькове

В Харькове Минздрав назначил проверку из-за скандала в медико-социальной экспертной комиссии.

Татьяна Доцяк
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Первые удары ATACMS уничтожили 5% вертолетов РФ, вовлеченных в войну — Мусиенко
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Первые удары ATACMS уничтожили 5% вертолетов РФ, вовлеченных в войну — Мусиенко
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Первые удары ATACMS уничтожили 5% вертолетов РФ, вовлеченных в войну — Мусиенко
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Первые удары ATACMS уничтожили 5% вертолетов РФ, вовлеченных в войну — Мусиенко
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь