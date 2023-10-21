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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У декого горітиме одне місце: секретар РНБО про постачання ракет ATACMS до кінця війни

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Україна продовжуватиме отримувати ракети ATACMS від союзників, поки не вдасться звільнити всі тимчасово окуповані території. Це питання є ключовим у переговорах президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі українським журналістам. За його словами, Україна не вперше та не востаннє отримала ракети ATACMS.

– У нас є домовленість з партнерами, що ми їх використовуємо виключно по території нашої країни, яка тимчасово захоплена терористами. Ми висловлюємо подяку нашому президенту за те, що він безпосередньо займається цим питанням, – зазначив секретар РНБО.

За його словами, президент Володимир Зеленський щоразу порушує питання саме далекобійної зброї у переговорах з Джо Байденом. На думку Данілова, постачання озброєння триватиме до повної деокупації всієї України.

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– Я не можу говорити, на яку відстань вони будуть відправлятися. Точно можу сказати, що у декого горітиме одне місце після наступних партій. Це буде обов’язково продовжуватися до того часу, поки ми не звільнимо наші території. До цього часу поставки зброї не зупиняться, – переконаний Данілов.

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ATACMS

Джерело: Українське радіо

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден, Олексій Данілов, Ракета, ракетний удар, РНБО, Україна-США
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