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Переводили 26 раз. Что такое часы Судного дня и когда в 2023 году может наступить катастрофа

Переводили 26 раз. Что такое часы Судного дня и когда в 2023 году может наступить катастрофа
Фото: Depositphotos

Само словосочетание Страшный суд и часы Судного дня вызывает страшные и беспокойные мысли. Что такое Судный день и часы Судного дня, сколько раз переводили их стрелки и когда этот момент наступит в Украине в 2023 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое Судный день?

Судный день или Страшный суд считается последним днем человечества. Это то время, когда состоится последний суд. В этот день, согласно религий и верований, будет совершен суд над людьми с целью выявления праведников и грешников, определения награды первым и наказания вторым.

Вот что сказано в Библии о Страшном суде:

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— Бог определил день, когда намерен праведно судить населенную землю.

Считается, что Судный день будет длиться тысячу лет, в течение которых люди будут иметь возможность вернуть то, что потеряли первые люди на Земле — Адам и Ева. Как говорится в Деяниях 17:31, Судный день повлияет на всю “населенную землю”. Тот, кто получит Божье одобрение, будет жить вечно на земле в совершенных условиях. Таким образом, Судный день поспособствует осуществлению Божьего первоначального намерения относительно человечества и земли.

Что такое часы Судного дня и их история

Часы Судного дня отсчитывают время до исчезновения всего человечества — минуты до полуночи. Проект начали в 1947 году создатели первой американской атомной бомбы. Тогда часы демонстрировали 7 минут до полуночи.

Часы Судного дня ведет американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists. Они показывают символическое время, отделяющее человечество от дня глобальной рукотворной катастрофы. Это так называемый период до полуночи.

Время от времени специалисты переводят часы, чем показывают напряженность международной ситуации и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама отметка полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала Bulletin of the Atomic Scientists и привлеченных экспертов, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии. Часы расположены в Чикаго.

За все время ведения отсчета приближения человечества к глобальной катастрофе, а именно с 1947 года, часы Судного дня переводили 26 раз. В частности, после испытания атомной бомбы в СССР в 1949 году, после краха социалистической системы 1990 года, терактов в США 11 сентября 2001 года и не только.

Еще одно обострение произошло, когда Индия испытала ядерную бомбу. Тогда авторы проекта изменили положение стрелки часов на 23:51.

Часы Судного дня 2023: что это и когда судный день в Украине

Фото: depositphotos

 

Также человечество было близко к катастрофе из-за ухудшения отношений между США и СССР — в 1984 году, из-за глобального потепления — в 2015 году, из-за угрозы ядерной войны, климатических изменений и развязывания РФ гибридных войн — в 2018 году. Тогда до полуночи оставалось 2-3 минуты.

Самой низкой же точки международная напряженность достигла в 1991 году — тогда часы Судного дня установили на отметке 23:43.

В последнее время стрелки двигались только вперед. В 2018 и 2019 годах часы показывали 2 минуты до полуночи, информирует Bulletin of Atomic Scientists.

А в 2020 году часы Судного дня были установлены на 10 минут до полуночи. Украины в отчете организации нет.

Когда наступит Судный день в 2023 году

Лауреат Нобелевской премии мира Эллен Джонсон-Серлиф, 24-й президент Либерии и сопредседатель Всемирной организации здравоохранения заявила, что даже, когда стрелки часов Судного дня остаются неподвижными, экзистенциальные угрозы человечеству продолжают расти.

В то время, когда в 2021-м и 2022 году часы не переводили, 24 января этого года стрелки были установлены на отметку 23:58:30. Это связано с войной России против Украины, ядерными угрозами РФ, климатическими угрозами, технологическим развитием и биологической опасностью, например, коронавирусом.

К слову, ранее политолог рассказал Фактам ICTV, приближается ли человечество к Третьей мировой войне.

Годинник, Конец света, людство, Суд, Ядерна зброя
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