Переводили 26 разів. Що таке годинник Судного дня та коли у 2023 році може настати катастрофа

Самі словосполучення Страшний суд і годинник Судного дня викликають страшні та неспокійні думки. Що таке Судний день та годинник Судного дня, скільки разів переводили його стрілки та коли він настане в Україні у 2023 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що це судний день?

Судний день або Страшний суд вважається останнім днем людства. Це той час, коли відбудеться останній суд. У цей день, згідно з релігіями та віруваннями, буде звершено суд над людьмизадля виявлення праведників та грішників, визначення нагороди першим і покарання другим.

Ось що говорить Біблія про Страшний суд:

Зараз дивляться

– Бог визначив день, коли має намір праведно судити населену землю.

Вважається, що Судний день триватиме тисячу років, протягом яких люди матимуть нагоду повернути те, що втратили перші люди на Землі – Адам і Єва. Як ідеться у Дії 17:31, Судний день вплине на всю “населену землю”. Той, хто отримає Боже схвалення, житиме вічно на землі в досконалих умовах. Отже, судний день посприяє здійсненню Божого початкового наміру стосовно людства та Землі.

Що таке годинник Судного дня та його історія

Годинник Судного дня відраховує час до зникнення всього людства – хвилини до опівночі. Проєкт почали у 1947 році творці першої американської атомної бомби. Тоді годинник демонстрував 7 хвилин до опівночі.

Годинник Судного дня веде американський журнал Bulletin of the Atomic Scientists. Він показує символічний час, що відокремлює людство від дня глобальної рукотворної катастрофи. Це так званий час до опівночі.

Час від часу спеціалісти переводять годинник, що демонструє напруженість міжнародної ситуації і прогрес у розвитку ядерного озброєння. Сама позначка опівночі символізує момент ядерного катаклізму.

Рішення про переведення стрілок ухвалює рада директорів журналу Bulletin of the Atomic Scientists і залучених експертів, зокрема 18 лауреатів Нобелівської премії. Годинник розташовано у Чикаго.

За увесь час ведення вимірів наближення людства до глобальної катастрофи, а саме з 1947 року, годинник Судного дня переводили 26 разів. Зокрема після випробування атомної бомби в СРСР у 1949 році, після краху соціалістичної системи 1990 року, терактів у США 11 вересня 2001 року тощо.

Ще одне загострення сталося, коли Індія випробувала ядерну бомбу. Тоді автори проєкту змінили положення стрілки годинника на 23:51.

Також людство було близьке до катастрофи через погіршення відносин між США та СРСР – у 1984 році, через глобальне потепління – у 2015 році, через загрозу ядерної війни, кліматичні зміни та розв’язання РФ гібридних війн – у 2018 році. Тоді до опівночі залишалось 2-3 хвилини.

Найнижчої ж точки міжнародна напруженість досягла 1991 року – тоді годинник судного дня встановили на позначці 23:43.

Останнім часом його стрілки рухалися лише вперед. У 2018 і 2019 роках вони показували 2 хвилини до опівночі, інформує Bulletin of Atomic Scientists.

А у 2020 році годинник Судного дня було встановлено на 10 хв до півночі. України у звіті організації немає.

Коли настане Судний день у 2023 році

Лауреатка Нобелівської премії миру Еллен Джонсон-Серліф, 24-та президентка Ліберії і співголова Всесвітньої організації охорони здоров’я заявила, попри те, що навіть коли стрілки годинника Судного дня залишаються нерухомими, екзистенційні загрози людству продовжують зростати.

Якщо у 2021-му та 2022 році годинник не переводили, то 24 січня цього року стрілки було встановлено на позначку 23:58:30. Це пов’язано з війною Росії проти України, ядерними погрози РФ, кліматичними загрозами, технологічним розвитком і біологічною небезпекою, як-от коронавірус.

До речі, раніше політолог розповів Фактам ICTV, чи наближається людство до Третьої світової війни.

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