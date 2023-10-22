Ночью силы ПВО уничтожили 6 ударных дронов и ракету Х-59
Сегодня ночью наши Силы обороны уничтожили шесть дронов-камикадзе и вражескую ракету Х-59.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Так, зафиксировано восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и временно оккупированных территорий Донецкой области. Управляемую авиационную ракету Х-59 враг запустил с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.
Россияне также запустили два БпЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района мыса Чауда, что в Крыму.
Силами и средствами Воздушных сил, Сил обороны Украины уничтожено четыре воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59 и три дрона Shahed-136/131.
Также за прошедшие сутки на юге страны уничтожено три ударных БпЛА типа Ланцет.
В свою очередь председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что под утро над Синельниковским районом защитники неба уничтожили вражескую ракету.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 606-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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