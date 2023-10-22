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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью силы ПВО уничтожили 6 ударных дронов и ракету Х-59

Ночью силы ПВО уничтожили 6 ударных дронов и ракету Х-59

Сегодня ночью наши Силы обороны уничтожили шесть дронов-камикадзе и вражескую ракету Х-59.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Так, зафиксировано восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и временно оккупированных территорий Донецкой области. Управляемую авиационную ракету Х-59 враг запустил с самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

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Россияне также запустили два БпЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района мыса Чауда, что в Крыму.

Силами и средствами Воздушных сил, Сил обороны Украины уничтожено четыре воздушные цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59 и три дрона Shahed-136/131.

Также за прошедшие сутки на юге страны уничтожено три ударных БпЛА типа Ланцет.

В свою очередь председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что под утро над Синельниковским районом защитники неба уничтожили вражескую ракету.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 606-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Ракетные удары России
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