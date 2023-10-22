Вночі сили ППО знищили 6 ударних дронів та ракету Х-59

Сьогодні вночі наші Сили оборони знищили шість дронів-камікадзе та ворожу ракету Х-59.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та тимчасово окупованих територій Донеччини. Керовану авіаційну ракету Х-59 ворог запустив із літака Су-34 із повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

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Росіяни також запустили два БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні БпЛА типу Shahed-136/131 з району мису Чауда, що в Криму.

Силами та засобами Повітряних сил, Сил оборони України знищено чотири повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три дрони Shahed-136/131.

Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БпЛА типу Ланцет.

Своєю чергою голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що під ранок над Синельниківщиною оборонці неба знищили ворожу ракету.

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