Марта Бондаренко, редактор ленты
За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов и 56 единиц тяжелой техники — Генштаб
За прошедшие сутки наши воины Сил обороны ликвидировали не менее 980 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Кроме того, за сутки россияне потеряли 56 единиц тяжелой техники.
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Потери РФ в войне на 22 октября 2023 года:
- личного состава — около 293 830 (+980) чел,
- танков — 5081 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 9631 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 7032 (+15) ед,
- РСЗО — 825 (+3) ед,
- средств ПВО — 549 (+1) ед,
- самолетов — 320 ед,
- вертолетов — 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5339 (+9) ед,
- крылатых ракет — 1535 ед,
- кораблей/катеров — 20 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9404 (+13) ед,
- специальной техники — 991 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 606-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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