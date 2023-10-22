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Марта Бондаренко, редактор ленты

За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов и 56 единиц тяжелой техники — Генштаб

війна
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки наши воины Сил обороны ликвидировали не менее 980 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того, за сутки россияне потеряли 56 единиц тяжелой техники.

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Потери РФ в войне на 22 октября 2023 года:

  • личного состава — около 293 830 (+980) чел,
  • танков — 5081 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин — 9631 (+19) ед,
  • артиллерийских систем — 7032 (+15) ед,
  • РСЗО — 825 (+3) ед,
  • средств ПВО — 549 (+1) ед,
  • самолетов — 320 ед,
  • вертолетов — 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5339 (+9) ед,
  • крылатых ракет — 1535 ед,
  • кораблей/катеров — 20 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9404 (+13) ед,
  • специальной техники — 991 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 606-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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