За добу окупанти випустили по Херсонщині рекордну кількість авіабомб – ОК Південь

Минулої доби російські військові випустили по Херсонській області рекордну кількість авіаційних бомб, через що є поранені.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Вночі працювала ворожа тактична авіація та тривало бомбардування, зокрема з використанням керованих авіабомб.

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За її словами, з сьомої до сьомої ранку зафіксовано рекордну кількість авіабомб – 36, наголосила Гуменюк.

По Херсонській області ворог випустив по 2-4 авіабомби по одному населеному пункту.

– Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох будинків одночасно, коли 500-килограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви, – розповіла речниця ОК Південь.

Як зранку повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за добу противник здійснив 103 обстріли, випустивши 513 снарядів із мінометів, артилерії, Градів, танків, авіації. Застосовував і ударні дрони. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію навчального закладу, адміністративні будівлі та заклад громадського харчування у Бериславському районі.

Відомо про одну поранену людину.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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