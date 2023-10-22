Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України
Снігу поки що не буде: на вихідних в Україні прогнозують до +30
Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня
Загрожує до 12 років в’язниці: на Буковині командир відправив бійців ремонтувати його будинок
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

За добу окупанти випустили по Херсонщині рекордну кількість авіабомб – ОК Південь

За добу окупанти випустили по Херсонщині рекордну кількість авіабомб – ОК Південь

Минулої доби російські військові випустили по Херсонській області рекордну кількість авіаційних бомб, через що є поранені.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Вночі працювала ворожа тактична авіація та тривало бомбардування, зокрема з використанням керованих авіабомб.

Зараз дивляться

За її словами, з сьомої до сьомої ранку зафіксовано рекордну кількість авіабомб – 36, наголосила Гуменюк.

По Херсонській області ворог випустив по 2-4 авіабомби по одному населеному пункту.

– Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох будинків одночасно, коли 500-килограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви, – розповіла речниця ОК Південь.

Як зранку повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за добу противник здійснив 103 обстріли, випустивши 513 снарядів із мінометів, артилерії, Градів, танків, авіації. Застосовував і ударні дрони. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію навчального закладу, адміністративні будівлі та заклад громадського харчування у Бериславському районі.

Відомо про одну поранену людину.

Читайте також
Вночі сили ППО знищили 6 ударних дронів та ракету Х-59
За добу окупанти випустили по Херсонщині рекордну кількість авіабомб – ОК Південь

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Війська РФ намагаються перешкодити ЗСУ закріпитись на лівобережжі Херсонщини – ISW
військові ЗСУ
Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині
удар по селу Коротич
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 22.10.2023
DeepStatemap
Вночі сили ППО знищили 6 ударних дронів та ракету Х-59
За добу окупанти випустили по Херсонщині рекордну кількість авіабомб – ОК Південь
Зранку росіяни обстріляли Куп’янськ: серед поранених двоє підлітків
вибух

Завантаження

Ігри
Відео
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
За добу окупанти випустили по Херсонщині рекордну кількість авіабомб – ОК Південь
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
За добу окупанти випустили по Херсонщині рекордну кількість авіабомб – ОК Південь
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
За добу окупанти випустили по Херсонщині рекордну кількість авіабомб – ОК Південь
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
За добу окупанти випустили по Херсонщині рекордну кількість авіабомб – ОК Південь
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь