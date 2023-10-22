За добу окупанти випустили по Херсонщині рекордну кількість авіабомб – ОК Південь
Минулої доби російські військові випустили по Херсонській області рекордну кількість авіаційних бомб, через що є поранені.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
Вночі працювала ворожа тактична авіація та тривало бомбардування, зокрема з використанням керованих авіабомб.
За її словами, з сьомої до сьомої ранку зафіксовано рекордну кількість авіабомб – 36, наголосила Гуменюк.
По Херсонській області ворог випустив по 2-4 авіабомби по одному населеному пункту.
– Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох будинків одночасно, коли 500-килограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви, – розповіла речниця ОК Південь.
Як зранку повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за добу противник здійснив 103 обстріли, випустивши 513 снарядів із мінометів, артилерії, Градів, танків, авіації. Застосовував і ударні дрони. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію навчального закладу, адміністративні будівлі та заклад громадського харчування у Бериславському районі.
Відомо про одну поранену людину.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук