Документально подтверждена депортация 20 тысяч детей, но реальная цифра больше — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский поблагодарил Катар за гуманитарную помощь и важную посредническую роль в возвращении на родину незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.

Сейчас смотрят

— Только то, что мы можем подтвердить документально, — это около 20 тысяч похищенных детей. Это страшная цифра, но реальная еще больше. Поэтому нам нужно продолжать этот трек. Мы готовы к дальнейшей координации и сотрудничеству, — подчеркнул он.

Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с важностью деэскалации конфликта, поиска мира и защиты гражданских. Президент отметил критическую необходимость непрерывной работы гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских и доставки гуманитарной помощи.

Кроме того, Зеленский и Тамим бин Хамад Аль Тани общались об украинской Формуле мира.

— В это трудное время участие стран Залива в Формуле мира остается чрезвычайно важным. Выражаю благодарность Катару за присоединение к предыдущим раундам переговоров по Формуле мира, а также за готовность принять участие во встрече на Мальте на следующей неделе, — отметил президент.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина готовится к встрече по Формуле мира на Мальте и парламентскому саммиту Крымской платформы в Чехии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.