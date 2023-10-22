Документально підтверджено депортацію 20 тисяч дітей, але реальна цифра більша – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
Про це він повідомив в Telegram.
Зеленський подякував Катару за гуманітарну допомогу й важливу посередницьку роль у поверненні на батьківщину незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.
– Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці, – наголосив він.
Лідери також обговорили ситуацію на Близькому Сході й погодилися з важливістю деескалації конфлікту, пошуку миру та захисту цивільних. Президент відзначив критичну необхідність безперервної роботи гуманітарних коридорів для евакуації цивільних і доправлення гуманітарної допомоги.
Окрім того, Зеленський та Тамім бін Хамад Аль Тані поспілкувалися про українську Формулу миру.
– У цей важкий час участь країн Затоки у Формулі миру залишається надзвичайно важливою. Висловлюю подяку Катару за долучення до попередніх раундів переговорів щодо Формули миру, а також за готовність взяти участь у зустрічі на Мальті наступного тижня, – відзначив президент.
Раніше Зеленський повідомив, що Україна готується до зустрічі щодо Формули миру на Мальті та парламентського саміту Кримської платформи в Чехії.
Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук