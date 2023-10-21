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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна готується до зустрічі Формули миру та парламентського саміту Кримської платформи – Зеленський

Україна готується до зустрічі Формули миру та парламентського саміту Кримської платформи – Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна активно готується до нової зустрічі щодо Формули миру, яка відбудеться наступного тижня на Мальті, і парламентського саміту Кримської платформи, який запланований у Чехії.

Про це заявив у відеозверненні за 21 жовтня президент України Володимир Зеленський. За його словами, на зустрічі щодо Формули миру будуть представлені вагомі держави – перелік учасників фактично щодня збільшується.

Зокрема, там очікуються понад 50 учасників. Президент Реджеп Тайїп Ердоган у розмові з Володимиром Зеленським вже підтвердив, що Туреччина братиме участь у зустрічі.

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Україна також готується до нового саміту Кримської платформи парламентського рівня. За словами Зеленського, буде дуже серйозна кількість учасників на саміті, який відбудеться в Чехії.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Кримська платформа, Формула миру
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