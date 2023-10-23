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ЧФ РФ бежит из Крыма в Новороссийск и на оккупированную территорию Грузии — ГУР

ЧФ РФ бежит из Крыма в Новороссийск и на оккупированную территорию Грузии — ГУР
Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform

Российские оккупанты переместили часть кораблей Черноморского флота РФ в Новороссийск после серии ударов и спецопераций Сил обороны.

Это подтвердил представитель ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Апостроф TV.

В то же время, тамошний порт является небольшим по размерам и не может вместить все корабли Черноморского флота РФ. Поэтому Москва решила использовать оккупированные территории Грузии.

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— Продолжаются активные работы в городе Очамчире, это Абхазия — россияне там провели дноуглубительные работы, где-то сделали реконструкцию портовой инфраструктуры, для того чтобы обеспечить там базирование военных кораблей. Но это, опять же, будет небольшое (место, — Ред.), — отметил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что задача Украины по Крыму остается неизменной — это полная деоккупация полуострова.

По его словам, для этого необходимо уничтожить оккупационную группировку, которая там находится. Первоочередными целями для Украины остаются корабли-ракетоносители.

— Для того чтобы нейтрализовать активность РФ, необходимо в первую очередь уничтожать именно боевые корабли. Это те корабли, которые несут крылатые ракеты Калибр — ими и наносятся удары по всей нашей территории, — пояснил Скибицкий.

Представитель ГУР также сообщил, что среди оккупантов есть панические настроения, особенно когда поражают их цели или они несут потери среди личного состава ВМС ВС РФ. Скибицкий добавил: У них есть понимание, что война пришла на территорию Крыма.

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Источник: Апостроф
Война в Украине, Крым, Разведка
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