ЧФ РФ тікає з Криму до Новоросійська та окупованої території Грузії – ГУР

Російські окупанти перемістили частину кораблів Чорноморського флоту РФ у Новоросійськ після серії ударів і спецоперацій Сил оборони.

Це підтвердив представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Апостроф TV.

Водночас, тамтешній порт є невеликий за розмірами та не може вмістити всі кораблі Чорноморського флоту РФ. Тому Москва вирішила використати окуповані території Грузії.

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— Тривають активні роботи в місті Очамчире, це Абхазія ― росіяни там провели днопоглиблювані роботи, десь зробили реконструкцію портової інфраструктури, для того щоб забезпечити там базування військових кораблів. Але це, знову ж таки, буде невелике (місце, – Ред.), ― зазначив представник ГУР.

Він наголосив, що завдання України щодо Криму залишається незмінним – це повна деокупація півострова.

За його словами, для цього необхідно знищити окупаційне угруповання, яке там знаходиться. Першочерговими цілями для України залишаються кораблі-ракетоносії.

— Для того щоб нейтралізувати активність РФ, необхідно першочергово знищувати саме бойові кораблі. Це ті кораблі, які несуть крилаті ракети Калібр ― ними і наносяться удари по всій нашій території, ― пояснив Скібіцький.

Представник ГУР також повідомив, що серед окупантів є панічні настрої, особливо коли уражають їхні цілі або вони зазнають втрат серед особового складу ВМС ЗС РФ. Скібіцький додав: У них є розуміння, що війна прийшла на територію Криму.

Джерело : Апостроф

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