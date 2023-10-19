Британская разведка оценила способность РФ защищать Крымский мост

Несмотря на то, что российское правительство на днях сообщило о досрочном восстановлении Крымского моста после удара ВСУ в июле и он якобы полностью функционирует, его использование остается ограниченным из-за процедур, введенных после первой атаки в октябре 2022-го.

— Грузовики и запасы топлива продолжают переправляться по паромной переправе, — сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Там отмечают, что Крымский мост и в дальнейшем будет оставаться важным звеном в поддержке российской оккупации Крыма и армии РФ на Юге Украины, однако он требует от захватчиков значительных усилий для его прикрытия.

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Речь идет о многодоменной защите, которая включает использование систем ПВО и экипажей, которые в противном случае были бы развернуты в других местах.

Поэтому в британской разведке считают, что изобретательность украинских военных и спецслужб подрывает уверенность РФ в своей способности защитить этот большой и уязвимый объект.

Недавно руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что ВСУ продолжат наносить удары по мосту через Керченский пролив, и Путин ничего не сможет с этим сделать.

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